Chris Harris di Top Gear:'la Porsche Taycan è la Porsche più comoda di sempre'

Il conduttore di Top Gear, Chris Harris, non è assolutamente estraneo alle Porsche anzi, in passato ha posseduto una 911 GT3 e una 911 GT3 Touring, mentre adesso guida una personalizzata 991.2 911. Tra le altre cose Harris è stato coinvolto nella creazione di vetture modificate per Singer e Williams in vari progetti.

Ma cosa pensa il noto conduttore della nuovissima Porsche Taycan? Rilasciata nel 2020 la prima auto completamente elettrica di Porsche monta un grosso pacco batterie sul fondo, ed è mossa da motori elettrici posizionati sia all'anteriore che al retrotreno. L'uso di un'architettura a 800 volt la rende poi ancora più sportiva della classica formula a 400 volt. Nella sua variante top poi, la Taycan Turbo S, i due propulsori elettrici combinati producono un output di 760 cavalli di potenza e 1050 Nm di coppia. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,6 secondi.

Tralasciando i numeri però resta la manovrabilità e il comfort. Chris Harris si è dichiarato estremamente soddisfatto del secondo aspetto, dimostrandosi appagato dalla qualità costruttiva e dall'attenzione al dettaglio intrinseci della sportiva tedesca. Non è soltanto ottima per essere una elettrica, ma è addirittura una grande Porsche a tutto tondo, Chris Harris non ha dubbi su questo, e aggiunge si tratti della Porsche più confortevole mai costruita.

Per chiudere vogliamo rimandarvi a questo interessante video, che vede i ragazzi di Autocar coinvolti nel tentativo di far muovere la Porsche Taycan di lato. E' possibile pertanto far driftare un'auto elettrica? Infine la diatriba riguardo l'autonomia della vettura pare non volersi placare. I numeri sul range assegnati dall'EPA sono stati deludenti all'inizio, ma molti proprietari della Taycan hanno riportato un'autonomia molto più promettente.