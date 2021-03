Chris Harris su Tesla e sulla Model S:'Elon ha un vantaggio enorme su tutti gli altri'

Quando Tesla ha presentato al mondo la sua nuova Tesla Model S Plaid, nonché la folle variante Plaid+, in molti sono rimasti sorpresi non soltanto dalle specifiche tecniche per quanto concerne potenza e autonomia per singola carica, ma anche in merito di alcune soluzioni peculiari come il volante a cloche.

Dopo tante discussioni sulla berlina premium a zero emissioni anche Chriss Harris di Top Gear ha detto la sua tramite l'intervista visibile attraverso il video in alto. Il primo tema sul quale si è soffermato il noto presentatore ha riguardato proprio il nuovo volante:"Il volante a cloche è illegale. Quelli della mia età che hanno guardato film come 'Knight Rider' segretamente volevano un volante del genere, ma in realtà non è un volante vero e proprio. Non è ottimale per le sovrasterzate, quindi mi chiamo fuori." Da questo punto di vista è difficile dargli torto, perché una corona completa è sicuramente più adatta alla guida quotidiana nonché più sicura nella presa.

In seguito, entrando nell'argomento delle prestazioni folli che la Tesla Model S Plaid+ assicura (1.100 cavalli e 0 a 100 km/h in 2 secondi), Harris ha affermato che l'unico modo possibile per le auto elettriche di dimostrare le loro capacità è di andare sempre più veloce in accelerazione. Il fatto che i pacchi batterie siano tanto pesanti e ingombranti inficia indiscutibilmente sulla dinamica di guida.

Seguendo poi la direzione intrapresa dall'intervistatore il conduttore di Top Gear ha esposto i pro e contro dei modelli della casa automobilistica californiana in termini di range e ricarica. Per Harris le Tesla restano nettamente al comando nell'autonomia per singola carica, ma d'altra parte l'infrastruttura di ricarica non è ancora ottimale.

In ultimo, passando al divario tecnologico che separa il marchio di Elon Musk da tutti gli altri, si è espresso come segue:"Secondo un report molto interessante sul posizionamento di Volkswagen nel settore (quello delle EV) e sul valore economico e degli investimenti ne campo, si è valutato in anni il vantaggio statistico di Tesla su Volkswagen, ed è saltato fuori che si aggira sui sette o otto anni. E io ci credo, penso che Elon abbia un enorme margine su tutti gli altri."



A proposito delle opinioni di Chris Harris su vari ambiti del mondo automobilistico vogliamo rimandarvi alle sue parole riguardo l'enorme griglia anteriore di alcuni modelli di BMW:"ma che diavolo hanno combinato?"