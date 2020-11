Chris Harris tenta il drift EV più lungo al mondo con la Porsche Taycan

Nella giornata di ieri 24 novembre vi abbiamo raccontato di come la Porsche Taycan abbia raggiunto un importante record: è l’ auto elettrica ad aver eseguito il drift più lungo del mondo, ben 42 km. Ebbene anche Chris Harris di Top Gear ha tentato il colpaccio.

A raggiungere il record dei 42 km, 210 giri su un circuito circolare di 200 metri, è stato l’istruttore Dennis Retera. Prima di lui però anche Chris Harris ha tentato lo stesso record e tutto è stato raccontato e documentato attraverso un nuovo filmato esclusivo di Top Gear. Al primo tentativo il conduttore si è fermato al 16esimo giro, perdendo il controllo anche a causa di un flare causato dal sole sul tracciato.

Alla seconda “run” è andata decisamente meglio, con 18 giri ufficialmente completati - utili a far guadagnare per un po’ il record a Chris Harris. Record che come sappiamo è stato spazzato via pochi minuti dopo da Retera, che di giri ne ha completati ben 210. Una prova davvero eccezionale che ora sarà difficile battere, siamo però sicuri che qualcuno oltreoceano - Elon Musk? - vorrà tentare il tutto e per tutto con la sua Tesla Model S, magari nella variante super potente Plaid a tre motori (anche se per il drift basta un singolo motore posteriore...).