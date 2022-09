Chris Harris odia i SUV, ma è rimasto impressionato dalla Aston Martin DBX707

Aston Martin ha presentato il DBX707 come il SUV più potente e veloce del pianeta, e chi meglio di Chris Harris può dire se l’affermazione è vera oppure no. Quel che è certo, è che il giornalista inglese odia i SUV, eppure il DBX sembra avere qualcosa di speciale.

Analizzando i freddi numeri, bisogna ammettere che purtroppo il primato di SUV più potente non è più di sua proprietà, dato che Ferrari ha presentato il Purosangue con 725 CV, ma il motore V8 twin-turbo da 4.0 litri dell’inglese dispone comunque di 707 CV che le permettono di volare nonostante la sua mole.

Ma ascoltando il parere del giornalista britannico, non è tanto il motore il suo punto di forza quanto il suo telaio e la dinamica di guida che ne consegue. Chris ha ribadito più e più volte quanto non gli piacciano i SUV, ma ciò nonostante ha apprezzato il comportamento della DBX707, che tutto sembra fuorché uno Sport Utility Vehicle. Anzi, Harris si è sbilanciato affermando che secondo lui è decisamente più veloce anche di Lamborghini Urus.

Il comportamento è molto vivace e giocoso, con un posteriore che parte con facilità permettendo di esibirsi in coreografici traversi, a patto di disattivare i controlli. Chris ne comprerebbe mai uno? Assolutamente no, come ribadito al termine del filmato, ma allo stesso tempo lo ha definito come il miglior SUV mai guidato fino ad ora.