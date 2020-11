Chris Harris vi mostra la nuova Porsche 911 GT3 2021: invidia al massimo

Bisogna essere onesti, Chris Harris si fa invidiare spesso e volentieri grazie alle supercar che riesce a guidare per Top Gear - e non solo. Questa volta però il colpaccio è di quelli davvero importanti: il conduttore ha visto da vicino la nuova Porsche 911 GT3.

Attorno alla vettura c’era non poco mistero, anche la stampa specializzata invitata di recente a vederla ha dovuto fare i conti con livree camouflage e dettagli non ancora ufficiali, Chris Harris però - grazie ad Andreas Preuninger - ha avuto la possibilità di vedere un’unità finita da vicino, senza veli. Il colore della vettura, un blu acceso particolarmente accattivante, è la tinta scelta da Porsche per il lancio della vettura, con cerchi abbinati e le pinze dei freni di rosso a contrasto.

Al posteriore abbiamo poi un grande spoiler sportivo, se non vi piace però potete sempre contare sulla versione Touring che Porsche ha intenzione di rilasciare in seguito. Ma passiamo al motore: sotto il cofano abbiamo un flat-six da 4.0 litri che eroga la bellezza di 510 CV, 10 in più rispetto alla “vecchia” 911 GT3.

Porsche vi lascia poi piena scelta sul cambio: potete avere il classico manuale a 6 rapporti oppure un automatico a doppia frizione e 7 rapporti PDK. La coppia offerta da questa straordinaria auto è di 469 Nm, utile a raggiungere i 96 km/h in 3,5 secondi. Il suo prezzo? Si parla di 145.000 dollari, circa 120.000 euro al cambio...