Chris Harris guida la Volkswagen I.D. R elettrica nel nuovo video Top Gear

Chris Harris, uno degli attuali conduttori di Top Gear, è tornato e in grande stile. Ha infatti guidato una Volkswagen I.D. R su circuito e si è letteralmente innamorato.

Parliamo di un prototipo Volkswagen totalmente elettrico, pensato appunto per la guida su pista in grado di accelerare da 0 a 06 km/h in appena 2 secondi. Un mostro di potenza a zero emissioni che eroga 671 CV e 649 Nm di coppia istantanea. A dir la verità cifre di questo tipo potrebbero anche impressionare poco in questo preciso momento storico, del resto le elettriche ad alte prestazioni del mercato attuale possono promettere all'incirca prestazioni simili - pensiamo alla Porsche Taycan Turbo S.

Bisogna però considerare che la Volkswagen I.D. R pesa la metà di quest'ultima, dunque può vantare un'agilità e un nervosismo senza pari. Di questo però vi parlerà in dettaglio Chris Harris in persona che l'ha guidata in pista, in un video che è parte dell'ultima puntata di Top Gear. Ricordiamo che Volkswagen ha già in mente un successore della I.D. R, ovvero la ID. R Evo, che come prevedibile sarà più veloce e migliore della sorella maggiore praticamente in ogni aspetto. Chi riuscirà a guidarla avrà certamente di che divertirsi...