Chris Harris guida una Tesla Model 3 contro un'Alfa Romeo Giulia QV e una BMW M3

Elon Musk adora sfidare la concorrenza, ad esempio ha sempre detto che la sua Tesla Model 3 avrebbe battuto in accelerazione la BMW M3. Il CEO ha detto lo stesso della tenuta di strada rispetto alle migliori berline di pari grado, ma sarà vero? È arrivato il momento di scoprirlo grazie a Chris Harris di Top Gear.

Il pilota-presentatore ha messo la Tesla Model 3 Performance faccia a faccia con una BMW M3, una Mercedes-AMG C63 S e un'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, tre delle berline più veloci del mondo. Nella sfida d'accelerazione, la Tesla Model 3 ha subito staccato brutalmente le rivali, non è stata però lei a tagliare per prima il traguardo, beffata a pochi metri dall'arrivo dalla Mercedes-AMG C63 S dopo una spettacolare rimonta.

La sfida più interessante portata avanti da Chris Harris però riguarda il giro su pista, un percorso "a ostacoli" pieno di curve in cui testare alla perfezione la tenuta di strada delle vetture. La prima a partire in questa sfida a due è stata la nostrana Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, segnando un tempo di 1:04,84; subito dopo è toccato alla Tesla Model 3 Performance che - udite udite - è riuscita a fare meglio dell'Alfa di mezzo secondo.

Harris, che di recente ha deciso di acquistare proprio una Model 3, ha detto che la vettura non sempre ha la tenuta di strada della Alfa, però il suo doppio motore, il software e soprattutto la coppia subito disponibile rende le uscite dalle curve immediate, motivo per cui la vettura elettrica è riuscita a tagliare prima il traguardo. Di video simili ne abbiamo visti tanti ma questa nuova drag race firmata Chris Harris è una delle più interessanti mai viste.