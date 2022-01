Chris Harris senza freni sui SUV: "La Rolls-Royce Cullinan sembra un'imitazione cinese"

Per chi non lo conoscesse, Chris Harris è un famosissimo e abile giornalista/pilota, che negli ultimi anni ha lavorato per il magazine inglese EVO, prima di approdare tra le fila di Top Gear. Chris ha provato ogni tipo di auto, dalle piccole sportive ai fuoristrada, dalle hypercar alle vetture da corsa, ma parlando di SUV si è espresso senza freni.

Chi lo conosce sa che questo segmento non è certo il suo preferito, e in una breve video intervista, il direttore di Top Gear Uk gli ha fatto un po’ di domande su questo mondo, e il punto di vista del famoso giornalista offre degli spunti interessanti ma in grado di scatenare ilarità.

Parlando della Rolls-Royce Cullinan ad esempio, lui pensa che questo modello sembri più un’imitazione cinese di un SUV della casa, più che un modello appartenente ad essa. Il GMC Hummer EV (pensate che il prototipo dell'Hummer elettrico aveva tanta coppia da impennare) lo manda invece su tutte le furie, perché trova inconcepibile che certi bestioni vengano elettrificati (votati quindi all’efficienza) quando di per sé sono tutt’altro che efficienti visto il loro peso che richiede molta più energia per essere spostati. Inoltre aggiunge che trova assurdo che diventino sempre più grandi e simili a mezzi militari.

Chris è da sempre un grande appassionato Porsche, ma è inutile nascondere il disprezzo verso i suoi SUV, e in particolare afferma che Ferdinand Porsche si rivolterebbe nella tomba se vedesse il Cayenne (sebbene sia uno dei modelli più venduti e capaci di regalare numeri da record Porsche). Ma non è tutto nero per il giornalista: veicoli come il Ford Bronco, la Jeep Wrangler e il Mercedes Classe G li trova piacevolmente “cool” e con le giuste dimensioni.

Vi invitiamo comunque a sentire le parole di Chris Harris in prima persona, premendo play e gustandovi la piacevole chiacchierata che vi ruberà soltanto cinque minuti. Alla luce di tali dichiarazioni, voi cosa ne pensate?