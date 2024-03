Chris Brown ha sbattuto la sua Lamborghini Aventador: il cantante visibilmente adirato

Questo fine settimana, il celebre cantante Chris Brown è rimasto coinvolto in un piccolo incidente che ha visto la sua Lamborghini Aventador subire dei danni. La situazione ha innervosito non poco il cantante che ora dovrà spendere un bel po' per questa riparazione.

Il fatto è avvenuto mentre si trovava a Hollywood, e precisamente mentre lasciava il noto locale The Nice Guy dopo aver partecipato ad una festa. Secondo quanto riportato, l'incidente è avvenuto domenica mattina, in un momento in cui il cantante si stava dirigendo in città. Pare che durante l'uscita dal parcheggio la vettura sia entrata in collisione con un altro veicolo che stava uscendo dalla sua strada. L'impatto ha provocato dei graffi significativi sulla Lamborghini Aventador di Brown.

La peculiarità della Lamborghini di Brown è proprio la sua colorazione bianca, che ha reso i segni dei graffi ancora più evidenti, accentuandone la visibilità. Dalle immagini che circolano, sembra che il cantante si sia fermato per scambiare informazioni con il conducente dell'altro veicolo coinvolto. Nonostante la situazione, Brown sembrava essere visibilmente frustrato, anche se è riuscito a mantenere la calma e a gestire la situazione in modo appropriato, proseguendo poi il suo viaggio.

Benché, dalle foto, possa sembrare un intervento relativamente semplice, data la natura dei danni, occorre considerare il costo potenzialmente elevato associato alle riparazioni di auto di lusso come la Lamborghini di Brown, anche se si tratta di una classica "strusciata". Nulla a che vedere dunque con l'incidente avvenuto, sempre a Los Angeles, all'attore Michael B. Jordan: la sua Ferrari 812 Superfast è finita contro una Kia Niro parcheggiata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma solo ingenti danni materiali (di fatto l'auto è distrutta).

