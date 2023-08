Choc a Sondrio, automobilista prende a calci e pugni auto carabinieri: video della follia

Scene di ordinaria follia in quel di Sondrio dove un automobilista, evidentemente in preda ad un raptus di follia, ha aggredito un'auto dei carabinieri danneggiandola con pugni e calci, il tutto ripreso dal telefonino di un passate ovviamente sotto choc.

Il protagonista di tale folle gesto, un 32enne originario dell'est Europa e residente nella provincia di Milano che in seguito è stato fermato e arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sondrio, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il tutto è avvenuto di mattina presto, precisamente alle ore 6:30 di ieri, mentre una volante delle sezione radiomobile di Sondrio stava transitando per un classico giro di pattuglia lungo la strada statale 38 dello Stelvio, in quel di Colorina, in provincia di Sondrio.

Ad un certo punto ha avvistato una vettura che era ferma nella corsia opposta di marcia per un'avaria al motore. L'auto in panne aveva creato dietro di se una lunga coda di auto e tir, di conseguenza le forze dell'ordine si sono fermate per accertare la situazione.

Non è ben chiaro cosa sia successo fatto sta che il 32enne, tra l'altro scalzo, ha iniziato ad urlare frasi senza senso ai militari, dopo di che ha preso di mira l'auto dei carabinieri, non la recente Alfa Romeo Tonale, bensì una “classica” Giulia, aggredendo i dispositivi di segnalazione d'emergenza, e danneggiando la carrozzeria.

Tra l'altro nel filmato che trovate qui sopra si vede il ragazzo mentre sale in piedi sull'auto mentre la stessa cerca di fare retromarcia per allontanarsi. Non contento il 32enne ha scavalcato il guardrail per poi darsi alla fuga, ma lanciando alcune pietre prese dai binari della ferrovia lì vicino, sempre all'indirizzo dei militari.

In seguito i carabinieri lo hanno bloccato per poi arrestarlo e portarlo presso il carcere di Sondrio dove si trova tutt'ora. Il filmato è stato pubblicato anche dal governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha commentato: “La scena di inaudita violenza, questa mattina lungo la SS38 a Berbenno di Valtellina. Botte e sassi contro i carabinieri che si erano fermati per prestare aiuto all’uomo con la macchina ferma. La nostra solidarietà ai due agenti che con professionalità hanno immediatamente arrestato l’uomo”.

Un video choc che ha fatto il giro del web in poche ore e che purtroppo non è il primo in cui protagonista è un gesto di inaudita violenza. Soltanto poche settimane fa vi avevamo infatti riportato il filmato di una clamorosa rissa al Rally di Croazia avvenuta poco prima del passaggio di un'auto da corsa.