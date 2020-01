Una Chiron unica cerca un nuovo proprietario, e i suoi interni sono incredibili

Bugatti ormai è rinomata per la presentazione di varianti uniche delle sue vetture, come questa Chiron Hermès Edition, e non ha intenzione di smettere di produrne. Adesso però una di queste cerca una nuova casa, stiamo parlando della Chiron Vainqueur de Coeur.

Il bolide era stato consegnato non molti mesi fa, e mostrato in modo fugate al Seven Car Lounge tenutosi a Riyadh, in Arabia Saudita. Secondo il listino pare non sia mai stata guidata, ma una rapida occhiata al quadro degli strumenti ci suggerisce i chilometri totali percorsi: circa 603.

Il proprietario attuale della hypercar resta sconosciuto, ma è chiaro che abbia voluto possedere una Chiron più unica che rara, e verniciata in un colore alquanto particolare. Spiccano anche i cerchi cromati e le vistose pinze freno, mentre la dicitura "Vanqueur de Coeur" stampata sotto l'alettone posteriore e il numero 10 sulla griglia frontale a ferro di cavallo tolgono ogni dubbio sulla sua identità.

Per quanto concerne invece l'abitacolo troviamo a dominare l'aspetto una fantastica tonalità di marrone, contrastata da dettagli in bianco, parti in fibra di carbonio e accenti in alluminio spazzolato. Anche qui trova posto la scritta "Vanqueur de Coeur", cucita su entrambi i poggiatesta.

Attualmente questa Chiron costa 3,95 milioni di dollari, circa un milione in più del prezzo ufficiale per vari mercati. Un prezzo che la posiziona addirittura al di sopra della straordinaria Bugatti Chiron Sport, che potete portare a casa per circa 3,26 milioni di dollari.

A quanto pare anche il rapper 50 Cent nutre forte apprezzamento per la casa automobilistica francese, e si è infatti regalato per lo scorso Natale un'altra Bugatti Chiron personalizzata, la quale ha richiesto un esborso di oltre 3 milioni di dollari. Ma adesso vi lasciamo ad ammirare le immagini proposte in fondo alla pagina.