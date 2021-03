Altro che Chiron, questa Dodge Viper produce 2.630 cavalli!

La Bugatti Chiron è sicuramente tra le auto più potenti presenti in circolazione, e in fatti il suo enorme W16 quad-turbo da 8,0 litri consente ad alcune varianti della hypercar di scaricare sull'asfalto 1.600 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia e di superare facilmente i 400 km/h.

Qualcuno però ha deciso di esagerare, e non di poco. Il video in alto mostra un peculiare esemplare di Doge Viper pesantemente modificato da Calvo Motorsports in quanto il suo proprietario, umiliato in una gara con la sua Corvette Z06 proprio da una vettura ritoccata da Calvo, ha deciso di affidarsi alla compagnia per rendere assolutamente folle la macchina della quale stiamo per parlarvi.

Mettendoci sopra le mani, Calvo ha rivoluzionato il V10 portandolo ad una cilindrata di 9,0 litri e abbinandogli de colossali turbocompressori 8686, ma non mancano l'istallazione di un carter assecco, di una centralina Motec e di tante altre rivisitazioni le quali hanno realizzato un risultato straordinario. Attraverso un carburante a ottantacinque ottani infatti, la Viper in questione manda sull'asfalto ben 2.630 cavalli di potenza a 7.150 giri al minuto e 2.691 Nm di coppia a 6.650 giri. Ciao ciao Bugatti.

La clip in testa, caricata su YouTube da That Racing Channel, ci permette di assistere all'azione della supercar americana, che probabilmente non rientra più in tale categoria. I ragazzi a bordo appaiono totalmente sconvolti dalle capacità della vettura, e dal nostro canto vi consigliamo la visione integrale per le varie spiegazioni e i test al dinamometro, ma soprattutto per le prove sul campo.

Avviandoci a chiudere restando in tema di autovetture dalla potenza estrema vogliamo rimandarvi a due modelli tanto potenti quanto peculiari. Il primo è senza dubbio la Lotus Evija: una hypercar completamente elettrica da 2.000 cavalli. Il secondo invece è indiscutibilmente fuori dal comune: ecco la Hyperion XP-1 a idrogeno mentre sfila tra le vie di Los Angeles dall'alto del suo imprecisato output.