Quanti chilometri può percorrere uno scooter elettrico con una carica?

Dopo avere visto quanto costa uno scooter elettrico in Italia, torniamo a parlare della stessa tipologia di mezzi a due ruote per vedere quanti km può fare uno scooter elettrico con una carica. L’autonomia, del resto, è sempre un fattore cruciale nel determinare l’acquisto di un certo modello o un altro.

Se osserviamo a oggi il mercato degli scooter elettrici notiamo che, in media, si possono percorrere tra i 60 e i 100 chilometri di autonomia reale con una singola carica. Naturalmente, il numero effettivo dipende dal modello preso in considerazione, dallo stile di guida, dal peso che si trova caricato sullo scooter e, come già immaginerete, dallo stato del veicolo e della batteria stessa.

Per quanto concerne la salute della batteria, sappiate che è difficile prevedere la vita utile effettiva nel caso degli scooter elettrici. Trattandosi prevalentemente di batterie agli ioni di litio, la degradazione avviene con il tempo e con i cicli di carica e scarica. Nel migliore dei casi una batteria può durare cinque anni, utilizzando lo scooter quotidianamente e dopo 600 cicli, ma si tratta davvero del massimo risultato raggiungibile.

Bisogna poi ricordarsi che a influire sull’autonomia sono anche le temperature: le celle agli ioni di litio risentono infatti del freddo. Per questo motivo si consiglia sempre di custodire la batteria in un luogo mite fino all’utilizzo effettivo.

