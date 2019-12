Il chilometraggio inficia le prestazioni delle Tesla? Test su una Model S con 160.000 km

I ragazzi di DragTimes, autori di numerosi e interessanti video riguardanti i motori, propongono frequentemente dei test riguardanti le EV, specialmente quelle Tesla. Quest'oggi vi proponiamo una disanima effettuata da Brooks Weisblat, possessore di numerose elettriche californiane.

Tra queste c'è una Tesla Model 3 Performance nuova di zecca, che va a confrontare con una Model S P100D con 160.000 chilometri e parecchi anni sul groppone. Lo scopo dello studio è quello di comparare le due macchine per capire se la seconda abbia subito un calo di performance con trascorrere del tempo.

La Model S P100D era originariamente in grado di scattare da 0 a 96 km/h in 2,5 secondi, e di percorrere il classico quarto di miglio in 10,8 secondi e con una velocità d'uscita di 200 km/h. Dopo 160.000 chilometri l'autonomia è calata del 10%, passando da 510 a 455 chilometri, mentre la potenza è scesa a 717 cavalli dai 770 di quando era appena stata acquistata.

Il risultato nel raggiungimento dei 96 km/h da ferma non è cambiato, infatti è stato comunque ottenuto un tempo di 2,5 secondi. Il problema sorge quando si superano certe velocità. Per informazioni più dettagliate vi consigliamo di prender visione del video in alto, sempre se masticate un po' di inglese.

Per concludere vi rimandiamo a due notizie inerenti la compagnia americana. La prima la vede superare BYD nelle vendite di EV complessive, fatto che la rende la maggior produttrice mondiale di auto elettriche. La seconda riguarda il sito di costruzione della Tesla Gigafactory 4, che ci è possibile vedere tramite le immagini riprese da un drone.