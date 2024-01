Chicago, decine di Tesla bloccate ai Supercharger per il gelo: 'Sono morte'

Il grande freddo di inizio 2024 a Chicago, dove le temperature sono arrivate a sfiorare addirittura i -20° C, sta mettendo in ginocchio decine di auto elettriche. Una stazione Supercharger Tesla, infatti, si è trasformata in una sorta di cimitero di EV a causa delle temperature gelide: "Sono morte".

Caos a Oak Brook (Illinois), dove l'emittente televisiva locale Fox 32 ha riportato delle scene da film horror, perlomeno per i possessori delle Tesla (nel frattempo in Italia si sta pensando a un nuovo Tesla Center a Bari: Elon Musk alla ricerca di una location) mostrate nelle immagini del servizio televisivo. Dozzine di automobili elettriche ferme, e scariche, in attesa di una ricarica (veloce) impossibile da realizzare. Tutta colpa del clima gelido di questi giorni, che ha trasformato la stazione di ricarica in un vero e proprio "cimitero di automobili".

Il giornalista inviato sul luogo ha intervistato molti dei proprietari di auto elettriche presenti sul luogo, circa una dozzina secondo quanto rivelato dal servizio TV, e tutti hanno riportato di una situazione ai limiti del tragico. Un'automobilista, Chalis Mizelle, ha dichiarato: "Questo è pazzesco. È un disastro. Sul serio". Mentre un altro proprietario di un modello Tesla ha riportato lo stato di ricarica della propria auto: "Ancora allo zero per cento". Un altro ancora, invece, è stato costretto a noleggiare un carro attrezzi per trasportare la propria vettura in un'altra stazione di ricarica.

I tempi di attesa sono lunghissimi, tant'è che una persona ha dichiarato di essere lì addirittura da tre ore, "dopo essere stato qui altre tre ore ieri"; un'altra dichiarazione, invece, parla di un'attesa lunga addirittura venti ore... Insomma, tutti gli automobilisti hanno parlato con l'emittente, anche per sfogare la propria rabbia; chi non ha parlato invece è stata Tesla, che non ha risposto a nessuna delle telefonate e delle e-mail di Fox 32, inoltre non avrebbe risposto nemmeno alle richieste di assistenza da parte dei proprietari di auto elettriche rimasti bloccati per il freddo.

A fare luce sulla questione ci ha pensato Mark Bilek della Chicago Auto Trade Association, che ha consigliato di "precondizionare la batteria" con tali temperature esterne, così per "portarla alla temperatura ottimale per accettare una ricarica rapida". In poche parole, la funzione di precondizionamento potrebbe scongiurare altri cimiteri di veicoli Full Electric...