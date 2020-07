Dà le chiavi della sua Tesla Model S al parcheggiatore, ma lui gliela distrugge

Le riprese che potete vedere in alto sono state effettuate dalle telecamere dell'Autopilot di una Telsa Model S che, per fortuna, possono testimoniare tutta la vicenda. Il fatto negativo però è che la parte anteriore bassa e il fondo della vettura sono rimasti gravemente danneggiati in seguito all'incidente.

Da quanto abbiamo appreso, pare che il parcheggiatore di un resort del Texas, una volta ricevuto le chiavi della macchina del proprietario, abbia voluto provare la "Modalità Ghepardo": si tratta di una funzionalità introdotta da poco dalla compagnia di Elon Musk, e che serve a far scattare proprio come fosse un Ghepardo le ultime versioni di Model S.

Insomma, come avrete notato voi stessi, il tizio non ha saputo gestire la berlina premium elettrica e, dopo aver fatto manovra per tornare indietro, ha accelerato in maniera improvvisa finendo per prendere larga una curva. Il problema non è soltanto il fatto che sia uscito fuori strada, ma soprattutto che abbia preso in pieno una cunetta facendo spiccare il volo alla Model S e rovinandole completamente il fondo.

La gravità dell'incidente è riportata da un video caricato su Imgur, e vi confidiamo in tutta onestà che il vederlo ci ha fatto male al cuore, quindi non osiamo neanche immaginare lo stato d'animo del proprietario. A ogni modo c'è da dire che da un po' di tempo Tesla ha introdotto una nuova modalità utile proprio a limitare gli eventuali danni arrecati da un qualsiasi individuo al volante della vettura in prestito: il brand l'ha chiamata Valet Mode, e il suo scopo è quello di limitare fortemente l'accelerazione della EV.

Per chiudere restando a Fremont, vi rimandiamo al neo-proprietario di una Model Y, il quale ha fatto sapere che la macchina si è ripagata da sola in appena tre mesi, ecco come. Infine Tesla ha aumentato nuovamente il costo della sua guida autonoma completa: il sistema Full Self-Driving. Elon Musk l'aveva promesso, e il cambiamento è stato realizzato il primo giorno di luglio.