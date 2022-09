Le chiavi nel microonde per fermare i ladri: intervista di Edmung King alza un polverone

Una recente intervista di Edmung King, il presidente della Automobile Association britannica, al Telegraph ha riacceso un tema estremamente "caldo" del panorama automotive: le auto con sistema keyless si possono rubare in pochi secondi? Come ci si può difendere?

L'intervista sta facendo il giro del mondo per due motivi essenziali. Il primo riguarda un episodio privato successo proprio alla famiglia King. Una vettura a marchio Lexus del valore di circa 60.000 euro appartenente alla moglie di Edmung King è sparita dal vialetto di casa - molto probabilmente grazie a un sistema in grado di replicare il segnale emesso dal telecomando dell'auto. "Hanno quasi certamente utilizzato dei device per sbloccare l'auto e metterla in moto senza fare alcun danno", ha detto King al Telegraph.

Il secondo motivo per cui l'intervista sta facendo scalpore riguarda invece il metodo che King ha deciso di applicare alla sua auto dopo questo episodio: tenere le chiavi all'interno del forno a microonde. Dai social sono arrivate soprattutto risate di scherno per questo metodo, anche se concettualmente King non ha fatto nulla di sbagliato, anzi: il fondo a microonde infatti funge da protezione contro eventuali attacchi relay.

Come detto in apertura, King è in ogni caso il presidente della Automobile Association, non è dunque uno sprovveduto. Teneva le chiavi della Lexus rubata all'interno di una scatola schermata, che funzionando da Gabbia di Faraday avrebbe dovuto evitare il furto. Così non è stato, anche perché probabilmente i ladri hanno utilizzato un metodo diverso per "sniffare" i preziosi dati della chiave (King è certo che stavano monitorando la vettura da tempo).

Ora King tiene le sue chiavi in una borsa dotata di rete metallica, poi inserisce tutto in una scatola schermata e successivamente nel forno a microonde. Ora dovrebbe essere letteralmente in una botte di ferro, nonostante questo però ha raccontato al Telegraph di aver preso anche un dispositivo utile a bloccare in maniera meccanica lo sterzo... Voi invece che soluzioni adottate per scongiurare il furto della vostra auto? Mettete anche voi le vostre chiavi nel microonde? A proposito di furti a fine 2021 vi abbiamo raccontato di come ci hanno rubato un Land Rover Discovery Sport.