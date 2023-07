Chiara Ferragni pubblicizza un'auto elettrica e gli hater degli EV ci vanno a nozze

Chiara Ferragni ha pubblicato negli scorsi giorni un post sulla propria pagina Instagram dedicato alla BMW iX1, SUV elettrico bavarese dal costo base di 57mila euro. Un video che come prevedibile ha scatenato gli hater, a cominciare dai detrattori delle auto elettriche.

Moltissimi sono stati infatti i commenti sotto al post in questione, e oltre agli insulti soliti che ormai da anni accompagnano i social, sono stati tantissimi coloro che hanno preso di mira il SUV compatto elettrico BMW iX1 ma in generale le auto green.

Ad esempio un utente ha scritto: “praticamente la devi sempre mettere a caricare”, lamentandosi della necessità di dover ricaricare la batteria. Un altro aggiunge: “Non teniamo soldi cara Chiaretta,per macchine così,il green può aspettare per quanto mi riguarda”. E ancora: “1 ora di video e anziché promuovere l’auto ci dici che bisogna ricaricarla 100 volte al giorno… alla BMW hanno dei geni nel reparto marketing”, e sulla falsa riga: “La comodità di metterla in carica 10 volte al giorno, bella invenzione l'auto elettrica. Sempre pronta a partire (dopo 3 ore) in caso di emergenza”.

Il leit motiv è quello della ricarica: “praticamente la devi sempre mettere a caricare”, mentre un altro aggiunge: “Non teniamo soldi cara Chiaretta,per macchine così,il green può aspettare per quanto mi riguarda”, con un altro commento che sottolinea senza troppi peli sulla lingua: “Tutto bello. Ma le auto elettriche fanno caaaa*aaareee”.

C'è poi il problema dello smaltimento delle batterie: “Tu sai anche dove e come vengono smaltite le batterie delle auto elettriche?”, “Purtroppo lo Stato non da incentivi per acquistare le auto elettriche. Il problema comunque è che tra qualche anno ci sarà oltre problema dello smaltimento delle batterie”, e anche: “Adv molto carino. peccato che non è green come sembra dato che la batteria quando viene buttata inquina l'ambiente”, ma anche “E la batteria dove la butti????????”.

Chiudiamo con un classico: “Con la mia Yaris faccio gasolio in 3 minuti…altro che BMW elettrica!”. Non abbiamo la controprova per dire che gli insulti sarebbero scattati anche nel caso in cui Chiara Ferragni avesse pubblicizzato un auto termica (molto probabilmente sì), della serie “Inquinatrice”, “il futuro è elettrico”, ecc ecc, ma in ogni caso dai vari commenti pubblicati si conferma un certo scetticismo, quasi astio, nei confronti delle auto elettriche, che in Italia sono un flop.