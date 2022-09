Si chiama Utopia, l'ultima opera d'arte nata dalla matita di Horacio Pagani

La tanto attesa, nuova, Pagani si è finalmente mostrata senza veli. Il nome in codice C10 che identificava il progetto è stato abbandonato, per dare il benvenuto a Utopia, come il libro di Thomas More del 1516, dove il filosofo descriveva la sua visione di mondo ideale: la Pagani Utopia è la fusione ideale delle sorelle precedenti, Zonda e Huayra.

Per dare alla luce la sua ultima creatura infatti, Horacio Pagani ha reso partecipi anche i suoi clienti, chiedendo loro quali fossero gli elementi più importanti che avrebbero dovuto caratterizzare la Utopia:le scelte sono ricadute su semplicità, leggerezza e piacere di guida.

E in un mondo in cui si parla sempre più di auto ibride ed elettriche, è davvero un utopia vedere auto come lei, che si presenta sul finire del 2022 con un motore a combustione interna puro, senza alcun tipo di aiuto elettrico. Parliamo di un nuovo V12 da 6.0 litri biturbo realizzato da AMG, che eroga 864 CV e 1.100 Nm di coppia, scaricati sulle sole ruote posteriori tramite un cambio manuale a 7 rapporti che però può essere utilizzato anche in modalità automatica (un sistema analogo alla trasmissione vista sulla recente Koenigsegg CC850).

I numeri del propulsore sono già di altissimo livello ma acquistano una valenza ancor superiore in relazione al peso della vettura, che ferma l’ago della bilancia a 1280 kg, grazie all’utilizzo di materiali pregiati e soprattutto del carbonio, una nuova fibra di Classe A realizzato appositamente per la carrozzeria, che incrementa del 38% la rigidezza a parità di peso rispetto alla fibra di carbonio standard.

Ma come ogni Pagani che si rispetti, non si parla soltanto di prestazioni, ma anche di puro godimento nel contemplarla, alla scoperta di ogni suo dettagli. Horacio Pagani si è ispirato ai grandi del passato come Leonardo Da Vinci, e infatti l’Utopia è una vera e propria opera d’arte che dà il meglio di sé all’interno dell’abitacolo.

Non ci sono schermi touch, display o altre diavolerie moderne, ma strumenti analogici, tasti, lancette e l’ormai iconico, e pornografico, cambio con meccanismi a vista. Il volante e la pedaliera sono realizzati in alluminio ricavato dal pieno, e per scivolare sul sedile di guida si devono prima aprire le portiere con apertura a farfalla.

La Pagani Utopia vuole essere un veicolo senza tempo, moderno ma allo stesso tempo legato alle bellezze - motoristiche e non - del passato, diventando anche sintesi di quello che è stato il brand in tutti questi anni. Per il momento Pagani inizierà la produzione di soli 99 esemplari della Utopia, ma il loro prezzo non è stato reso noto.