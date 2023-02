Si chiama Panda ma non è una Fiat: è l'auto elettrica da 5.000 euro made in china

E' stata ufficialmente presentata una nuova Panda che però non ha niente a che vedere con la Fiat. Si tratta di una piccola utilitaria completamente elettrica, dalle forme molto simpatiche e che ha un prezzo davvero basso, solo 5.000 euro.

In attesa che BYD sconvolga il mercato EV con l'utilitaria da 8.000 euro, ecco una nuova azienda Made in China pronta ad abbattere i prezzi del mercato, fin qui molto caro, delle vetture elettriche. L'azienda che la produce si chiama Geely e sembra che nella scelta del nome non abbia fatto riferimento alla storica utilitaria Fiat bensì al panda, animale che in Cina è amatissimo.

Lo si capisce chiaramente dalle foto promozionali diffuse della piccola city car, che vedono la “nuova” Panda ricoperta appunto di simpatici peluche dell'animale bianco e nero. La piccola di casa Geely è quasi una sorta di micro car visto che misura solamente 3,06 metri di lunghezza, nonché una larghezza di 1,6 e un'altezza di 1,52 metri per un passo di 2,015 metri. Oltre al conducente possono salirci altre tre persone visto che è omologata per quattro, e i quattro occupanti verranno senza dubbio attirati dalla tecnologia a bordo, a cominciare da un display da 9,2 pollici per la strumentazione, unito ad uno schermo centrale da 8 pollici per l'infotainment della vettura, quindi musica, navigazione, telefonate e via discorrendo.

Geely ha fatto sapere che l'azienda ha lavorato molto sulla sicurezza della vettura, in particolare quella passiva grazie ad acciai altoresistenziali nei punti dove i passeggeri e il guidatore necessitano di maggiore protezione. Molto interessante resta il prezzo, fra i 5 e i 6.000 euro, per una cifra che appare sconvolgente tenendo conto del costo medio di una vettura elettrica al momento sul mercato.

Ma la Panda di Geely arriverà mai in Italia? Difficile dirlo, la speranza, anche solamente per una questione di prezzo, è di vederla sulle nostre strade ma in quel caso sarà ipotizzabile un cambio di nome visto che la piccola cinese entrerebbe in conflitto con la Panda più famosa a marchio Fiat. Geely è uno dei più importanti marchi della Cina, avendo la proprietà di Volvo Cars nonchè di Lotus, in cui l'uomo più ricco al mondo ha recentemente investito.