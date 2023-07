Si chiama Model A ed è un'auto volante unica nel suo genere

Stando alla fantasia di Robert Zemeckis, regista della trilogia di Ritorno al Futuro, nel 2015 le automobili avrebbero dovuto volare. Siamo in ritardo di circa un decennio ma le auto volanti esistono davvero: ecco la nuova Model A di Alef Aeronautics.

Si tratta di un veicolo a quattro ruote i cui rotori sono di fatto nascosti, capace di decollare e atterrare in verticale. Ovviamente è completamente elettrico: la sua autonomia a terra è di circa 320 km, in volo invece promette fino a circa 180 km di range. Come ogni buon progetto sperimentale che si rispetti, il suo costo è alquanto elevato: parliamo di 300.000 dollari, Alef Aeronautics però afferma di aver già ricevuto più di 440 ordini in tre mesi.

A credere nel progetto è stato anche Tim Draper, famoso investitore della prima ora di Tesla, che per la realizzazione della Model A ha investito 3 milioni di dollari per aiutare la vettura a prendere il volo (letteralmente). Per vedere un modello di produzione però ci vorrà ancora del tempo, le linee infatti partiranno verso la fine del 2025, nel frattempo però il gigantesco drone ha ottenuto negli Stati Uniti il permesso di volare.

Negli USA il settore delle auto volanti si sta sviluppando in maniera alquanto rapida, abbiamo infatti anche un secondo modello da mostrarvi. Doroni Aerospace ha mostrato un eVTOL a due posti che può raggiungere i 225 km/h (160 km/h velocità di crociera) con 100 km circa di autonomia di volo. In questo caso le consegne inizieranno nel 2025 e ci sono già 300 preordini piazzati. Andreste mai al lavoro con uno di questi trabiccoli, evitando tutto il traffico?

