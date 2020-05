Si chiama Lamborghini Falco ma non è una super car: le immagini

A dire il nome "Lamborghini" si pensa ovviamente a splendide super car da oltre 500 CV, la nuova Lamborghini Falco però non è un'automobile. Sarebbe infatti opportuno utilizzare il maschile, poiché parliamo di un elicottero futuristico che il marchio del toro potrebbe creare in futuro...

Il suo design a dir poco spigoloso celebra a suo modo le linee già viste sulle famose Lamborghini Huracàn e Aventador, nella pratica però si tratta di tutt'altro veicolo. Un colossale elicottero fantascientifico a doppio rotore che potrebbe funzionare anche da taxi volante, poiché oltre al pilota e al copilota, presenti in cabina di pilotaggio, il Falco è in grado di ospitare fino a 9 passeggeri di statura medio-alta.

Diciamo "sarebbe" in grado di ospitare, poiché ancora materialmente non esiste... quello che vedete in pagina è un ottimo render del designer Tomas Zumalacarregui Arregui. Al di là dell'utilizzo da taxi, l'artista ha immaginato un uso anche in forze alla Guardia Costiera, con il Falco impegnato in delicate operazioni di salvataggio in mare. Pensate che Lamborghini debba pensare seriamente a realizzare un veicolo simile? Del resto il settore dei taxi volanti è in piena espansione, pensiamo al famoso Lilium oppure all'eVTOL sviluppato da Hyundai e Uber. Nel giro di qualche anno ci sposteremo in volo da una parte all'altra delle città...