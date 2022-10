Si chiama Jeep Avenger la prima Jeep 100% elettrica: avrà 400 km di autonomia

La prima Jeep 100% della storia del marchio ormai non ha più segreti. La Jeep Avenger avrà uno stand dedicato al prossimo Salone dell'Auto di Parigi 2022, la sua conferenza di presentazione invece avverrà il 17 ottobre alle 14:00.

La nuova Jeep Avenger è dunque ufficialmente la prima BEV del marchio americano, ormai diventato italo-francese con la creazione di Stellantis. Si tratta di un modello che si adatta perfettamente ai bisogni dei clienti europei, offre infatti un'autonomia elettrica di 400 km, pari o comunque simile a molti altri concorrenti di pari fascia e tecnologia.

Jeep Avenger andrà così a rafforzare una line-up europea già fortemente elettrificata, conosciamo molto bene i modelli 4xe di Wrangler, Compass e Renegade, tutte vetture che però non offrono un'alimentazione 100% elettrica ma Plug-in Hybrid, significa che il motore termico è supportato da un propulsore elettrico potente e da una batteria sufficiente a coprire 50-60 km in Full Electric.

Jeep non si ferma certo qui, all'inizio del prossimo anno infatti lancerà la versione 4xe di Grand Cherokee (entro il 2025 arriveranno altre quattro Jeep elettrificate). Presto il marchio Stellantis avrà solo modelli elettrificati in gamma, in Germania e in Francia i modelli puramente termici non saranno più disponibili già entro la fine del 2022. Dal 2030 invece tutti i veicoli Jeep saranno 100% elettrici, bisogna dunque prepararsi alla rivoluzione.