Si chiama Etive il nuovo carro funebre di Coleman Milne, basato sulla Ford Mustang Mach-E

Spesso si parla delle auto elettriche e dei loro problemi con l’autonomia (poi il freddo dell’inverno è il nemico numero uno delle auto EV), ma a quanto pare sono perfette in altri ambiti, ad esempio come veicoli funebri. L’ultima creazione di Coleman Milne si chiama Etive ed è un carro funebre che nasce sulla Ford Mustang Mach-E.

Dopo aver visto la Tesla Model 3 trasformata in carro funebre dall’olandese Derks, non vi erano dubbi che in breve tempo sarebbe apparsa anche la rivale griffata Ford. Un’auto EV di questo tipo è un accompagnamento perfetto per l’ultimo viaggio, dopotutto è silenziosa, a emissioni zero e la maggior parte delle volte non dovrebbe percorrere troppi chilometri.

La Etive è comunque equipaggiata con un pacco batterie da 75 kWh che permette un’autonomia stimata di circa 322 km, dunque un valore leggermente inferiore a quanto offerto dalla Mustang Mach-E standard (abbiamo guidato la Ford Mustang Mach-E per più di 4.500 km: ecco com’è andata), però si può caricare con una potenza di 115 kW che permette di raggiungere l’80% in 38 minuti.

Invece, per coloro che hanno sempre desiderato un ultimo viaggio più sportivo e rumoroso, ricordiamo che in Grecia è stato avvistato un carro funebre basato sulla BMW M5 V10 disegnata da Bangle.