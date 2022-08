Si chiama Edda la prima Kimera EVO37 destinata agli USA: sarà alla Monterey Car Week

Dopo esserci rifatti gli occhi con Esmeralda, la primissima Kimera EVO37 verde smeraldo consegnata nelle mani del suo proprietario, adesso Kimera Automobili presenta Edda, la prima EVO37 a sbarcare negli Stati Uniti per finire nelle mani di un “conosciuto collezionista che fa l’imprenditore nel campo automobilistico”.

Il suo nome è un tributo a Edda Dell’Orso, il soprano che ha cantato le composizioni di Ennio Morricone, e proprio come le altre Kimera, è stata personalizzata secondo i gusti del cliente. La carrozzeria interamente in fibra di carbonio è stata verniciata con una tinta celeste metallizzata per ricordare le vetture da corsa americane di una volta, ma per richiamare anche il blu dell’oceano, a contrasto con diversi elementi in tinta oro, come la griglia anteriore, le coperture aerodinamiche dei cerchioni, gli alloggiamenti dei fanali e le scritte che compaiono sul battitacco in nero opaco.

All’interno invece è un tripudio di Alcantara azzurra con cuciture bianche, e fibra di carbonio a vista per il retro dei sedili avvolgenti e per tutta la plancia, con immancabili dettagli dorati ad impreziosire il tutto. Sotto al cofano invece c’è il già noto motore turbo da 2.1 litri da 505 CV e 550 Nm di coppia costruito da Italtecnica e riprogettato dall’ingegnere Carlo Lombardi, mentre il telaio adotta una struttura tubolare fedele alla Lancia 037 originale. Anche la ciclistica è di prim’ordine, con sospensioni Öhlins e impianto frenante Brembo.

Edda sarà quindi esposta al The Quail Motorsport Gathering durante la Monterey Car Week, e sebbene la dicitura su battitacco ci dice che si tratta dell’esemplare numero 8 delle 37 totali, Kimera ha affermato che sono state venduti già 30 esemplari, quindi ne restano soltanto 7 da piazzare, ognuno con un prezzo che parte da 540.000 euro.