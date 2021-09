Chi vuole la Guida Autonoma di Tesla? Ecco quanti utenti l'acquistano davvero

Come ben sappiamo, Tesla sta investendo milioni di dollari nello sviluppo della Guida Autonoma cittadina, un pacchetto chiamato negli USA Full Self Driving. In futuro arriveranno molte novità, tuttavia il package è in vendita da anni e oggi sappiamo quanti utenti lo hanno acquistato - con qualche sorpresa.

Partiamo dal principio: da quando Tesla ha “riassettato” il suo listino, abbiamo tre pacchetti Autopilot a disposizione, quello “di serie”, Autopilot Avanzato e per l’appunto il Full Self Driving, da noi chiamato “Guida Autonoma al massimo potenziale”. Un pacchetto, quest’ultimo, spesso criticato in Europa (anche da noi stessi, che vi abbiamo sempre sconsigliato l’acquisto, anche quando costava 6.700 euro), poiché rispetto alla versione americana è soggetto a parecchie castrazioni per via delle leggi locali.

Inoltre c’è poca chiarezza in merito alle funzioni di Guida Autonoma cittadina che Tesla sta sviluppando adesso, che potrebbero non essere disponibili nel vecchio continente ancora per molti anni. Per questo motivo da noi il Full Self Driving è considerato alquanto superfluo, anche in relazione al costo di 7.500 euro. Negli USA costa 10.000 dollari e anche lì non tutti gli utenti sono convinti della sua adozione, come si evince dall’ultimo studio prodotto da Troy Teslike.

Su 17.000 vetture analizzate, il Full Self Driving è presente solo sull’11% del totale nel secondo trimestre del 2021 (con Cina ed Europa che abbassano sensibilmente la media). Come vedete dalle immagini, c’è stato un picco a partire dalla fine del 2018, quando Tesla ha accorpato Autopilot avanzato e Full Self Driving. Poi è arrivato un aumento di prezzo e il ritorno dei tre pacchetti in Europa, che ha ridotto drasticamente l’adozione - soprattutto su Model 3 e Model Y, modelli meno costosi rispetto a Model S e Model X.

A Tesla conviene ovviamente vendere il pacchetto Full Self Driving per avere più margine di guadagno sulle sue auto, visto che deve soltanto vendere righe di codice già scritte, qualcosa però deve evidentemente cambiare perché il pubblico scelga di spendere soldi aggiuntivi per il FSD. Sarà in ogni caso interessante vedere come si evolverà la situazione, con nuove funzioni FSD in arrivo prossimamente (almeno negli USA) e la possibilità di ottenere il pacchetto in abbonamento. E voi, cosa ne pensate?