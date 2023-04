Chi vincerebbe fra Michael Schumacher e Hamilton? Eddie Jordan non ha dubbi

Con la stessa auto chi vincerebbe fra i due 7 volte campioni del mondo di Formula 1, Michael Schumacher e Lewis Hamilton? Una classica domanda da un milione di dollari a cui ha provato a dare una risposta l'ex team principal di Formula 1, Eddie Jordan.

Attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di OLBG, Eddie Jordan, che di recente ha parlato di Corinna moglie di Michael Schumacher, ha spiazzato un po' gli appassionati svelando quale sarebbe a suo modo di vedere l'esito di questa super sfida.

“Lewis Hamilton e Michael Schumacher appartenevano a epoche diverse nel loro momento di massimo splendore, mi dispiacerebbe vederli combattere perché sarebbero fuochi d’artificio. Schumacher tirerebbe fuori i gomiti più di Hamilton, ma Lewis ha quel controllo in più. Se si trattasse di sei gare, e se entrambi guidassero la stessa macchina, direi che la situazione sarebbe di 3-3. Mi permetto di dire che Hamilton potrebbe battere Schumacher“.

Sul “breve”, quindi, Eddie Jordan vede una totale parità, ma sul lungo vincerebbe Sir Lewis, considerando il pilota inglese “più pulito” rispetto al Kaiser, invece più aggressivo e “sporco”.

Eddie Jordan, che ha svelato anche un aneddoto su Schumacher del 1991, ha parlato anche del possibile futuro di Hamilton, che secondo molti potrebbe essere a tinte rosse: “La Formula 1 ha bisogno di Lewis Hamilton su una Ferrari, e la Ferrari ha bisogno di Lewis Hamilton. Lewis dovrebbe cercare di andare in un’altra squadra vincitrice del campionato, ma il problema è chi si farà da parte? La Red Bull non lascerebbe Sergio Perez per Hamilton, perché cerca di incoraggiare i piloti che sono passati per le sue squadre a cercare di raggiungere il top, come ha fatto Max Verstappen. Hamilton è un uomo McLaren, ma non lo vedo tornare lì a causa della posizione in cui si trovano. Gli unici altri posti in cui vedo Hamilton sono la Ferrari o la Mercedes”.

Quindi ha aggiunto: “Al momento non c’è un contratto firmato e Toto Wolff ha detto che se fosse stato Hamilton avrebbe preso in considerazione l’idea di andarsene. Cosa penserei se fossi Hamilton: sono davvero amato qui? Cosa sta succedendo alla Mercedes? Non sono più coinvolto come un tempo. Non conosco il punto di vista di Wolff sulla situazione, ma credo quando dice che vuole che Hamilton resti. Ma la Mercedes – ha concluso - non è abbastanza veloce per Hamilton”.