Chi ha venduto più auto in Europa a febbraio 2024? I marchi top e flop del mese

Chi ha venduto più auto in Europa a febbraio 2024? Scopriamolo subito analizzando i dati UNRAE appena pubblicati, in attesa di conoscere i numeri modello per modello.

Partiamo col dire che in totale in UE, EFTA e UK sono stati immatricolati 995.059 veicoli a febbraio 2024, un dato in crescita del 10,2% rispetto a febbraio 2023, dunque si inizia con una buona notizia. L’Italia ha contribuito con 147.026 unità (qui di seguito le 10 auto più vendute in Italia a febbraio 2024), in salita del 12,8% rispetto allo scorso anno. Guardando alle alimentazioni, in UE+EFTA+UK il diesel ha perso il 5,1% rispetto al 2023, la benzina ha guadagnato il 5,9%, sono le auto ibride invece quelle che crescono maggiormente: +24,2 %. Le BEV, ovvero le auto 100% elettriche alimentate a batteria, sono cresciute del 10,3%, mentre le Plug-in Hybrid sono salite del 12%. Altre alimentazioni alternative hanno guadagnato l’11,2%. Rispetto al 2023 è dunque tutto in crescita, fatta eccezione per il gasolio (anche se molti produttori stanno ricominciando a offrire il diesel nei loro listini).

Guardando a marchi e gruppi del panorama automotive scopriamo che il Volkswagen Group è ancora dominante con 255.962 veicoli venduti a febbraio 2024. In particolare bisogna segnalare il +59,8% di CUPRA, il +41,3% di Porsche e il +37,9% di SEAT. Sui volumi abbiamo Stellantis che insegue, con 185.897 veicoli venduti a +11,2%. Nel gruppo italo-francese Lancia/Chrysler è in salita del 68,6%, Citroen ha fatto segnare +26,7%, Jeep +15,9% e Fiat +11,1%. In negativo solo DS a -13,9%.

Il Renault Group ha venduto 96.692 vetture con Alpine cresciuta del 173,6%, anche se parliamo di volumi molto ridotti: dalle 110 vetture del febbraio 2023 siamo passati alle 301 di quest’anno. Toyota è fra i marchi che crescono maggiormente, a +14,4%, Mercedes-Benz invece ha perso il 2,1% assieme a Ford (-16,7%) e Mazda (-1,8%). Interessante poi la crescita di Volvo a +33,9%, Nissan a +22,7%, Tesla invece ha fatto segnare +20,1%. Eccezionale risultato anche per Suzuki, +50,8%, e Mitsubishi a +143,5%. Cresce a dismisura anche SAIC Motor, con il gruppo cinese salito del 108,7%.

In chiusura, guardando ai singoli marchi Volkswagen è il più diffuso in assoluto con 96.291 vetture, tallonato da Toyota con 70.149 veicoli e da Peugeot con 58.080 unità. Cliccando su FONTE in basso potete vedere i dati in dettaglio.

