Chi ha venduto più auto in Europa ad agosto 2023? Tesla vola: oltre il +240%

UNRAE ha ufficializzato i dati di vendita europei di agosto 2023, andiamo dunque subito a curiosare e a vedere quali sono stati i migliori e i peggiori marchi del mese. Vi facciamo subito un piccolo spoiler: Tesla vola.

Iniziamo col dire che in Unione Europea ad agosto 2023 sono state immatricolate 165.165 nuove vetture, un bel segnale di ripresa rispetto allo scorso anno: +118,1%. UE+EFTA+UK hanno invece fatto registrare 196.647 immatricolazioni in totale. L’Italia non è andata affatto male, facendo segnare un +77% con 4.055 unità. Certo rispetto ai dati della Germania, che ha immatricolato 86.649 vetture, oppure quelli della Francia, a 19.657 unità, quasi scompariamo, ma parliamo di tre Paesi molto diversi tra loro...

Sempre rimanendo in Unione Europea, diversi marchi hanno fatto registrare un’ottima crescita rispetto all’agosto 2022: Jeep ha registrato un eccellente +104,4% con 7.867 unità, CUPRA +84,9% con 15.107 vetture, Renault +40,7% con 38.278 unità. Bene anche Volvo Cars e Nissan, di poco al di sopra del +32%, Suzuki +62,6%, Mazda e Land Rover +35,9%. A sorprendere davvero però è Tesla: nel mese di agosto 2023 il produttore californiano ha fatto segnare una crescita del 247,4%, una percentuale inarrivabile per chiunque altro, con 27.285 unità consegnate al pubblico. L’azienda di Elon Musk ha fatto registrare numeri eccezionali anche nel periodo Gennaio-Agosto 2023: +192% con 179.155 unità, mentre nello stesso periodo del 2022 erano state consegnate solo 61.355 vetture. Al momento la grande T è il brand che cresce maggiormente in Unione Europea, è prima anche fra le elettriche più vendute ad agosto 2023 in Italia.

Aggiungendo al conto anche EFTA e Regno Unito le percentuali cambiano ma di poco: ad agosto Tesla è a +242,5%, nei primi 8 mesi dell’anno ha invece fatto segnare +144,7% (Tesla ormai sforna una nuova auto ogni 4 minuti). Neppure i migliori brand del 2023 si avvicinano: Alfa Romeo è a +83,8%, CUPRA +49,2%, Lexus +63,7%, Suzuki e Mazda oltre il +4’%.

In termini assoluti, è stata Volkswagen a vendere più auto in tutta Europa ad agosto 2023: 99.333 unità. Il brand tedesco è inseguito da Toyota con 60.306, Audi con 51.264, Skoda con 50.414, Peugeot con 42.035, Renault con 41.043, BMW con 52.385, Mercedes-Benz con 44.631, Ford e Tesla appaiate con poco più di 34.000. Nel periodo Gennaio-Agosto 2023 la Top 5 è formata da Volkswagen, Toyota, Audi, BMW, Skoda e Renault.

Sostanzialmente il mese di agosto 2023 è stato un mese positivo per la quasi totalità dei brand presenti sul mercato, segno che ci si sta in qualche modo riprendendo da un pessimo 2022. Nell’Europa “allargata” a registrare segno meno nel 2023 sono soltanto Fiat, Citroen, Jaguar, Honda e Mitsubishi. Se Fiat e Citroen contengono i danni, con solo -3,5% e -3,1%, va peggio a Mitsubishi a -30,4%. Jaguar è a -12,1% e Honda a -16,9%. Vedremo se gli ultimi mesi dell’anno permetteranno a questi marchi di riprendersi... Nella fonte in basso trovate tutte le percentuali dettagliate elaborate da UNRAE.