Chi ha venduto più auto in Europa nel 2023? VW imprendibile, Tesla super, Fiat in perdita

Dopo aver certificato il successo (alquanto telefonato, bisogna dirlo) della Tesla Model Y, l’auto più venduta in Europa nel 2023, è il momento di vedere com’è andato l’anno appena passato per i grandi marchi automotive. Chi ha venduto più auto nel vecchio continente?

Guardando ai gruppi nel loro insieme, il Volkswagen Group risulta ancora imprendibile. In UE, EFTA e Regno Unito il gruppo tedesco ha venduto in totale 3.324.705 unità, in crescita del 18,5% rispetto al 2022, quando le auto consegnate erano state 2.804.700. Al secondo posto resta saldo Stellantis con 2.128.625 vetture immatricolate, anche se la crescita sul 2022 è stata di appena il 3,7%. Chi cresce a un ritmo eccellente è il Renault Group: Renault, Dacia e Alpine hanno venduto un totale di 1.242.293 unità, in crescita del 16,9%. La lista continua con Hyundai Group con 1.106.467 unità (+4,3%), BMW Group con 913.955 unità (+11,6%), Toyota Group con 888.770 unità (+10,2%) e Mercedes-Benz, che con Mercedes e Smart ha venduto 710.433 vetture a +8,3%. In chiusura abbiamo il Jaguar Land Rover Group con 145.490 vetture a +21.4%.

Guardando ai singoli brand, Re d’Europa è il marchio Volkswagen con 1.357.139 auto (+12.2%), eccellenti poi le prestazioni di Toyota con 828.484 unità (+8%) e Audi con 733.176 unità (+19,2%), Audi che di fatto nel Volkswagen Group vende più di un brand “accessibile” come Skoda a 680.153 vetture (+26.3%). BMW ha poi venduto 728.991 auto (+12,6%), Mercedes-Benz 682.498 a +7,5%. Peugeot ha poi realizzato un buon 639.848 a +3,3%, Renault 681.023 vetture a +16,8%, Kia e Hyundai rispettivamente a 572.297 e 534.170 unità, mentre fra gli “outsider” bisogna citare Ford a 518.371 unità e ovviamente Tesla, che con 366.326 vetture è cresciuta del 56,9% rispetto al 2022 (in UE la crescita è stata dell'89,2%). Altro brand che ha ottenuto una crescita enorme è CUPRA, che con 199.274 unità ha fatto segnare +40,9%.

Purtroppo bisogna segnalare anche dei “segni meno”: se il Volkswagen Group ha tutti i marchi all’attivo, Stellantis deve fare i conti con il -3,4% di Fiat+Abarth, -1,5% di Citroen e il -3,1% di DS. Il resto del mercato è sostanzialmente cresciuto nel 2023 a esclusione di Jaguar (-0,4%), Honda (-9,8%) e Mitsubishi. Per il marchio giapponese la crisi è nera: nel vecchio continente il 2023 ha fatto segnare -25,1%.

Nel link in basso trovate i dati completi forniti direttamente da UNRAE, vi basta andare all’ultima pagina del documento PDF per i dati UE+EFTA+UK.