Chi ha venduto più auto elettriche nel Q1 2024? Sfida tra Tesla e BYD

Il primo trimestre del 2024 non è stato memorabile per Tesla, che è scesa al di sotto delle 400.000 unità. Nonostante questo è riuscita a vendere più auto a batteria di BYD, il maggiore concorrente in campo elettrico.

La società americana di Elon Musk ha consegnato nel Q1 2024 386.810 vetture 100% elettriche, registrando un calo del 9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nonostante questo, nessun altro marchio è riuscito a fare meglio: BYD (assieme ai suoi sub-brand) in particolare si è fermata a 300.114 EV, crescendo però del 13% rispetto allo scorso anno. Tesla può dunque tenere la corona in testa anche per questo trimestre appena chiuso, il gap fra le due realtà si è però assottigliato per quanto riguarda le auto 100% elettriche alimentate a batteria (BYD vende anche Plug-in Hybrid a differenza di Elon Musk).

Adesso a dividere le due compagnie ci sono poco più di 86.000 unità. Qualora i trend attuali dovessero continuare su questa falsariga, BYD potrebbe superare Tesla entro la fine dell’anno. Più staccato, invece, il Gruppo Volkswagen, capace di vendere nel Q1 2024 136.136 BEV, in calo del 3% rispetto all’anno prima. Rispetto a Tesla, il gruppo tedesco ha venduto oltre 250.000 auto in meno, un dato davvero clamoroso vista la potenza di Volkswagen e dei suoi brand. Per diverso tempo la guerra elettrica sarà ancora fra USA e Cina.

