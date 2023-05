Chi vende più auto elettriche nel mondo? Tesla senza rivali, Volkswagen prima europea

Chi vende più auto elettriche nel mondo? Analizzando i dati del Q1 2023 riportati da EV-Volumes, emerge un unico grande produttore, leggasi Tesla. Del resto la Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa in questi primi tre mesi dell'anno, e la strategia del taglio di prezzo sembra ripagare.

Una continua riduzione dei listini che ha spinto Elon Musk a dire: “Potremmo vendere Tesla al prezzo di costo continuando comunque a guadagnare”, e che fino ad ora, se non ha proprio giovato alle casse dell'azienda americana, sta comunque spingendo a livelli mai visti le vendite del marchio.

Ma vediamo i numeri nel dettaglio, a cominciare dalla categoria plug-in, dove troviamo elettriche 'pure' (BEV) e auto ibride plug-in (PHEV). BYD rimane in questo caso l'azienda numero 1 al mondo con ben 548mila auto vendute nel primo trimestre e una quota di mercato del 21,3 per cento, con un incremento di sette punti percentuali rispetto all'anno scorso.

Si tratta di dati molto rilevanti tenendo conto che BYD vende quasi totalmente in Cina. Secondo posizione per Tesla con 422.873 unità BEV piazzate e una quota di mercato del 16,5% (+1 per cento), mentre in terza posizione troviamo il gruppo Volkswagen a quota 189.093 unità, ma una quota di mercato in riduzione, dall'8,8 per cento al 7,4.

A completare la Top 5 troviamo il gruppo Geely-Volvo e SAIC, che si spartiscono rispettivamente il 6,1 e il 5,5 per cento del mercato. Analizzando invece il mercato delle sole elettriche, Tesla si conferma la leader assoluta con 422.873 auto consegnate per una quota del 23,6 per cento, in crescita di due punti percentuali.

Attenzione però anche in questo caso ai cinesi di BYD, che hanno piazzato 264.300 elettriche pure per una quota del mercato mondiale del 14,7 per cento, in crescita di 4,7 punti percentuali. Terza posizione sempre per Volkswagen a quota 7,5% (-0,7), mentre SAIC si piazza in quarta posizione davanti a Geely-Volvo, rispettivamente con il 7,4 e il 5,7 di quota.