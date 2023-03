Chi produce i motori delle 20 monoposto del mondiale di F1 2023?

Una nuova stagione di Formula 1 è ormai iniziata, in Bahrein si sta svolgendo la prima giornata di prove libere per i team 2023, prima di addentrarci nel mondiale vogliamo però provare a rispondere a questa curiosità: chi produce le varie power unit delle monoposto in lizza per il campionato costruttori?

Iniziamo da Ferrari, la scuderia più longeva nel grande circus della Formula 1, presente sin dagli albori degli anni ’50: la casa di Maranello produce ovviamente la power unit 066/10 per il suo stesso team (analizziamo la Ferrari SF-23 di F1), lo fornisce però anche ad Alfa Romeo e alla squadra MoneyGram Haas.

Anche Mercedes-AMG produce per se stessa (per il team Mercedes-AMG Petronas) la power unit F1 M14 che muove la nuova Mercedes-AMG W14, lo stesso motore però è in forze alla Williams Racing, al team McLaren e ad Aston Martin Aramco Cognizant. Honda non gareggia con un team proprietario in Formula 1, il suo motore H001 viene però usato da due team: la Scuderia Alpha Tauri e Oracle Red Bull Racing, parliamo dunque di una delle power unit più prestanti in circolazione che muove anche le monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez.

Renault invece produce la power unit E-Tech RE23 per il suo team BWT Alpine. In totale abbiamo dunque 10 squadre, 20 monoposto, 4 power unit differenti.