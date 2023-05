Solo chi possiede l'Essenza può mettere mano sulla speciale Lamborghini Urus Essenza SCV12

Jorge Lorenzo ha ritirato una Lamborghini Urus S s lui dedicata pochi giorni fa, ma per avere un SUV di Sant’Agata Bolognese in edizione speciale non dovete essere per forza un ex iridato del motomondiale. Chi dispone della supercar ad uso ‘solo pista’ di Lamborghini potrà infatti mettere in garage la speciale Urus Performante Essenza SCV12.

Questa versione speciale del modello best seller della casa del toro prende il nome dalla Lamborghini Essenza SCV12, il mostro da trackday che soltanto 40 fortunati clienti possono godersi sulle piste di tutto il mondo. Ebbene, questa piccola cerchia potrà optare per una Urus a loro dedicata, anche se a differenza di quanto suggerisce il nome, sotto al cofano non nasconde un motore V12.

La Urus Performante Essenza SCV12 non cambia sotto pelle, dove troviamo il solito V8 da 4.0 litri e 666 CV, ma cambiano gli accostamenti cromatici e i dettagli, che attingono direttamente dal reparto Ad Personam di Lamborghini.

La carrozzeria ha due colori con una sottile riga colorata a dividerli e con la parte inferiore in tinta nera, mentre sulle portiere compare un numero da corsa, così che i clienti possano “accordarlo” a quello della loro bestia da corsa. La stessa tinta della carrozzeria vienepoi utilizzata per le pinze dei freni, nascoste dietro ai colossali cerchioni da 23 pollici in tinta nero lucido. All’interno invece è un tripudio di Alcantara con cuciture colorate secondo gli accostamenti esterni, e fibra di carbonio a iosa, disponibile con finitura lucida o opaca.

Non mancano poi dettagli in alluminio, maniglie porta in rosso e placche commemorative che riportano la silhouette e il nome dell’Essenza SCV12, un motivo che si ritrova poi sul battitacco, dove troviamo anche il logo che celebra i 60 anni di Lamborghini, a cui si può unire il nome e il numero di gara del proprietario. Il prezzo non è stato reso noto, ma di certo sarà ben ben inferiore agli oltre 2 milioni di euro che sono stati necessari per l’acquisto del giocattolo da pista del toro.