Chi possiede un'auto elettrica fa più chilometri di chi ha un'auto a benzina

Un interessante studio tedesco evidenzia come i possessori delle auto elettriche usino maggiormente l'auto rispetto ai colleghi che hanno le termiche. Nel dettaglio si tratta di un lavoro realizzato dal portale assicurativo tedesco Check24, che ha analizzato l'utilizzo delle vetture in Germania.

A discapito di un recente studio di IseeCars secondo cui chi ha un'elettrica fa meno km rispetto a chi ha una termica, il lavoro dei colleghi tedeschi segnala un chilometraggio medio superiore del 20% in favore delle elettriche rispetto alle auto a benzina.

Nel dettaglio in Germania sono stati percorsi in media 12.215 km al volante di un'auto elettrica nel 2022, quindi 2.000 km circa in più rispetto al totale percorso dalle vetture a benzina, il cui chilometraggio medio è stato di 10.088 km.

Il top restano comunque ibride e diesel, che rispettivamente hanno in media percorso 12.627 km e 12.626 km. I dati sono stati estrapolati dai numeri delle polizze assicurative che sono state stipulate in Germania negli ultimi due anni, da cui appunto emergono i chilometri percorsi in media.

L'elettrica aveva già dato segnali interessanti nel 2021 con 12.127 chilometri di media, ma nel 2022 ha saputo fare meglio. Peggiorano invece tutte le altre, leggasi benzina, diesel, e ibride, mentre le elettriche registrano un segno opposto, a conferma di quanto gli EV stiano diffondendosi sempre di più.

Del resto le vendite delle auto elettriche iniziano a registrare numeri importanti e per il 2023 si prospetta un aumento del 35% rispetto all'anno 2022. Il diesel resta il preferito dagli automobilisti in quanto più economico rispetto alla benzina, inoltre la maggior parte delle vetture circolanti in Germania ha appunto una motorizzazione a gasolio così come da tipica tradizione tedesca.

Michael Roloff, amministratore delegato dell'assicurazione dei veicoli a motore Check24, ha commentato: "L'autonomia delle auto elettriche migliore sempre di più. Abbiamo visto che i conducenti di auto elettriche percorrono da anni distanze sempre più lunghe, mentre il chilometraggio annuo di altri tipi di guida è in costante calo”.