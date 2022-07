Chi va piano va sano e va lontano, o forse no? Questo SUV è passato sopra ad una Corvette

Quante volte da bambini abbiamo sentito i nostri nonni recitare il famoso detto “chi va piano va sano e va lontano”, ed effettivamente la maggior parte delle volte vale, ma questo video apparso su Reddit è la conferma che non è una legge assoluta, anzi, nonostante la bassa velocità questo SUV ha combinato un bel pasticcio.

Il filmato è stato pubblicato sull’ormai noto thread “Idiots In Cars” dove ogni giorno gli utenti condividono le clip più assurde che vedono coinvolte appunto le peggiori persone alla guida, e mostrano una tranquilla strada residenziale di Glendale che è diventata lo scenario di un incidente che lascia senza parole.

Vediamo quindi un Ford Explorer (a proposito, leggete la nostra prova su strada del Ford Explorer plug-in hybrid) che si accinge a svoltare su una via sulla sinistra, dove in verso contrario sopraggiunge una datata ma ancora affascinante Chevrolet Corvette C4. L’utente alla guida del SUV era distratto e probabilmente alle prese con lo smartphone (studi dicono che quasi la metà degli incidenti è dovuta alla distrazione) e nonostante la bassa velocità, ha travolto la sportiva americana che in un attimo è finita sotto al SUV, che ha continuato la sua corsa passandoci letteralmente sopra come se fosse un comunissimo marciapiede.

Fortunatamente nessuno si è fatto male e anche i danni riportati dalla Corvette non sembrano così gravi, ma inevitabilmente porterà i segni di questa disavventura, specialmente sulla parte frontale dell’auto.