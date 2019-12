Chi ha detto che i murales non si possono fare sulle macchine?

L'idea di usare vernice spray su una McLaren potrebbe di certo far storcere il naso a parecchi appassionati di motori, ma a 1016 Industries questo non interessa, e ha infatti commissionato un progetto volto proprio a questo scopo, chiamando in causa un rinomato artista che risponde al nome di Alec Monopoly.

Giunto nel 2008 alla popolarità, Monopoly è diventato un punto di riferimento per i suoi lavori, e adesso ha donato un look molto particolare alla McLaren 720S, ammiratene le immagini dalla galleria in calce. Il lato passeggero è ricolmo di riferimenti al denaro e a Richie Rich, con l'aggiunta della firma di Monopoly sulla portiera. Il lato guidatore invece è stato adornato con un "ritratto" di Monopoly mentre tiene a sé borse piene di soldi, i quali sfuggono come portati via dal vento e vanno a stamparsi su tutta la carrozzeria.

La vettura scelta per questo esercizio non è neanche un modello standard, infatti la fibra di carbonio si è impossessata del suo involucro, che adesso dispone di un cofano, di flap aerodinamici frontali, nuove minigonne, parafanghi ridisegnati, copri-specchietti sostituiti, alettone posteriore e diffusore. Tutto rigorosamente costruito col sesto elemento della tavola periodica.

Il valore di queste componenti è stimato attestarsi attorno ai 65.000 dollari, e sono stati modellati tramite un processo proprietario di 1016 Industries. Tutto questo ha reso la 720S più leggera, robusta e anche più bella da vedere. Insomma parliamo di una macchina molto speciale esteticamente, e sarà mostrata al pubblico in un'occasione altrettanto unica, e cioè all'esposizione Art Basel che si terrà a Miami. "L'opportunità di lavorare con un artista del calibro di Alec Monopoly nello sviluppo di un pezzo d'arte unico, mette sotto i riflettori la McLaren 720S di di 1016 Industries, ed è un vero onore." Queste le parole di Peter Northrop, CEO della compagnia.

