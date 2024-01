Chi infrange di più le regole: ciclisti o automobilisti?

Che i ciclisti non rispettino le più basilari regole del Codice della Strada è un detto alquanto comune, ma sarà davvero così? Chi è più indisciplinato fra utenti delle due ruote a pedali e automobilisti?

Ha provato a rispondere a questa annosa domanda uno studio pubblicato nel 2019 commissionato dal governo danese, che ora vogliamo riproporvi. La società di consulenza Rambøll ha analizzato i video delle telecamere installate presso i principali incroci del Paese, osservando così il comportamento quotidiano di oltre 28.000 ciclisti. Comparando i dati a quelli elaborati dal Danish Road Directorate, che ha riscontrato come il 66% degli automobilisti infranga le regole più comuni alla guida, le immagini delle telecamere hanno dimostrato che soltanto il 4,9% dei ciclisti sia solito infrangere le regole quando guida lungo le piste ciclabili. Là dove le piste ciclabili non sono presenti, la quota sale al 14%, comunque inferiore a quella degli automobilisti indisciplinati.

Gli studi hanno anche dimostrato l’importanza delle piste ciclabili, poiché gli utenti infrangono meno le regole quando hanno percorsi e semafori dedicati. I dati ottenuti dalla Rambøll si possono sovrapporre anche a quelli di uno studio precedente realizzato da Copenhagenize, che analizzando il comportamento di 80.000 ciclisti aveva ottenuto una quota del 5% di utenti soliti infrangere le regole. Secondo un’altra analisi prodotta in UK, il 16% degli utenti delle due ruote a pedali tendeva a passare con il rosso alcuni semafori, l’infrazione più diffusa. Ovviamente ogni Paese del mondo otterrebbe risultati differenti, sarebbe interessante replicare lo studio negli Stati Uniti oppure in Italia. Inoltre bisognerebbe aggiornare gli studi, visto che nel 2020 c'è stato il boom delle bici elettriche, le stesse e-bike bannate nel 2023 in diversi campus e centri città. Al momento, stando agli studi di cui vi abbiamo parlato, sembrerebbe che i più indisciplinati siano gli automobilisti, voi che ne pensate?