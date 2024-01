Chi fuma in auto rischia di perdere un sacco di soldi: ecco quanto si svaluta la vettura

Fumare in auto è considerata all'unanimità una delle pratiche più fastidiose che ci siano. Ahinoi ci sono comunque ancora molti fumatori che sono soliti soddisfare il proprio bisogno nella propria vettura, e seppur meno rispetto a qualche anno fa, non è raro trovare portaceneri stracolmi nei mezzi a quattro ruote.

Il fumo in auto, non quello che ha avvolto la Pagani Utopia, oltre che essere una pratica ovviamente nociva per la salute del guidatore e di eventuali passeggeri, rischia di deprezzare in maniera importante il prezzo della vettura in caso di rivendita.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Cap Hpi, azienda britannica esperta di valutazioni di auto, ha avvertito che i fumatori rischiano di "perdere facilmente fino a £ 2.000", al cambio circa 2.300 euro, per un'auto che ha un prezzo stimato fra i 17 e i 23mila euro.

Ovviamente stiamo parlando di quei casi in cui l'auto è impregnata di fumo, e una volta aperto lo sportello si viene avvolti da un terribile odore. Derren Martin, direttore delle valutazioni presso Cap hpi, ha dichiarato: “Fumare all'interno di un'auto è una pessima notizia per chi vuole rivendere il proprio veicolo. La prima cosa che farà un concessionario d'auto nel visionare un'auto venduta da un fumatore è abbassare il prezzo della permuta”.

Il motivo è semplice: una volta che un concessionario acquista un'auto, deve tirarla a lucido, e l'odore di fumo persistente comporta una grande e costosa opera di pulizia che a volte non elimina del tutto l'olezzo.

Secondo Martin i fumatori non si rendono conto dei danni che arrecano alle proprie auto, pensando che la puzza di fumo possa passare con un semplice deodorante per ambienti, ma in realtà non va proprio così.

"Nella maggior parte dei casi, spesso non si verificano danni evidenti – ha aggiunto l'esperto - tuttavia l'odore di fumo è un grosso problema per i concessionari". Il problema del fumo è che diventa un tutt'uno con il tessuto dell'auto e si inserisce anche nel sistema di climatizzazione, richiedendo l'intervento di professionisti per rimuoverlo.

"Molti degli inquinanti del fumo di tabacco delle sigarette si attaccano alle superfici e si accumulano nei sistemi interni, dove possono essere rilasciati nuovamente nell'aria anche per giorni e settimane dopo”.

Nei casi più gravi potrebbe essere necessario rimuovere la tappezzeria della vettura, operazione decisamente costosa. C'è infine il rischio che si vengano a creare segni, macchie e bruciature da sigaretta lasciati su cruscotto e sedili.

