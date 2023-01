Chi ha fondato davvero Tesla Motors? E no, non è stato Elon Musk

Oggi Tesla è una delle società automotive più conosciute al mondo, anche grazie all’estro e al carattere del suo attuale CEO Elon Musk che secondo molti sarebbe anche il fondatore dell’azienda - eppure non è propriamente così.

Fondata l’1 luglio 2003 come Tesla Motors Inc., l’azienda californiana si deve a un’intuizione di Martin Eberhard e Marc Tarpenning, che all’epoca erano rispettivamente CEO e CFO. Eberhard sognava di costruire una casa automobilistica che fosse anche una società tecnologica, capace di sviluppare e produrre le proprie batterie, il software di bordo e i motori, la Tesla che conosciamo oggi dunque è esattamente la compagnia che desiderava il suo fondatore.

Qualche mese dopo la creazione dell’azienda, al duo si è aggiunto anche Ian Wright, solo nel febbraio 2004 invece è spuntato il nome di Elon Musk: il magnate di origini sudafricane aveva appena guadagnato 100 milioni di dollari dalla vendita di Paypal, è così che ha deciso di investirne 6,5 in Tesla Motors Inc., che in un primo round di “raccolta fondi” aveva portato a casa 7,5 milioni di dollari.

Anche se non è stato Elon Musk in persona a ideare Tesla, si può comunque dire che senza la sua intuizione e il suo denaro difficilmente la società californiana sarebbe diventata quello che è oggi, molto probabilmente sarebbe rimasta solo un sogno. Divenuto il principale azionista della compagnia, Elon Musk ha così ottenuto il ruolo di Presidente - guidando la società alla creazione della sua prima vettura, la Tesla Roadster, dal 2005 al 2009. Per saperne di più su questa incredibile vettura vi lasciamo al nostro speciale Breve storia della Tesla Roadster.

Ciò che è accaduto dopo la prima Roadster è storia nota, abbiamo in sequenza il lancio della Model S, della Model X, della Model 3 e infine la Model Y. Ora non resta che attendere la produzione effettiva del Tesla Cybertruck e della vettura compatta da 25.000 dollari attualmente solo in sviluppo. In lista ci sarebbe anche una seconda Tesla Roadster che è divenuta ormai leggenda, non sappiamo se la vedremo mai…