Chi ha detto che le EV non possono scodare? Ecco delle Tesla di traverso sulla neve

Alcune ore fa il canale YouTube Sondre Hetland ha pubblicato due video, visibili in alto e in fondo alla pagina, i quali hanno come protagoniste delle Tesla imbizzarrite mentre scodano allegramente in mezzo alla neve di Tisleifjorden, in Norvegia.

In condizioni normale le auto elettriche sono considerate molto meno divertenti delle vetture tradizionali soprattutto perché non sono in grado di scodare come i migliori bolidi sportivi a trazione posteriore, ma la neve e il ghiaccio permettono anche ai modelli elettrici di Elon Musk di mettersi di traverso.

E' piacevole sapere che le macchine a batteria non servono soltanto a immettere il settore dei trasporti sul sentiero dell'abbattimento delle emissioni, ma che possano anche divertire i loro proprietari con drift silenti in mezzo a un bianco a perdita d'occhio.

E' possibile che pubblicazioni del genere spingano sempre più persone all'adozione di un nuovo sistema di alimentazioni, ma è probabile che tutto questo lascerà indifferente buona parte degli osservatori, magari più attenti all'autonomia per singola carica, al comfort, alla tecnologia di bordo o alle prestazioni.

In tutti questi aspetti la compagnia automobilistica californiana prova a migliorarsi di giorno in giorno, ma resta il fatto che lo scalino d'ingresso non è tra quelli più accessibili in circolazione. Ultimamente però il marchio di Fremont sta regolarmente ritoccando i prezzi verso il basso, e l'ultima modifica è avvenuta proprio nel corso della giornata di ieri.

Secondo una previsione però Elon Musk non riuscirà a tenere il suo brand al primo posto per numero di auto elettriche vendute: ecco chi potrebbe superare Tesla nel corso dei prossimi cinque anni.