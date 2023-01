Chi comprerà una Ferrari potrà ordinare un modellino in scala su misura da Amalgam

Con l’inizio del nuovo anno le case si preparano a nuove e stimolanti sfide, e lo stesso vale per Amalgam, l’azienda che produce modellini in scala tra i migliori in circolazione, che si presenta nel 2023 con un rapporto ancora più stretto alla casa del cavallino rampante: chi comprerà una Ferrari infatti, potrà richiedere un modellino su misura.

La collaborazione tra Amalgam e Ferrari è nata nel 1998, ma da quest’anno i clienti che compreranno una supercar di Maranello con delle specifiche personalizzate, potranno optare anche per una fedele riproduzione dello stesso, in scala 1:8 o 1:12, con quest’ultimo disponibile soltanto dai rivenditori.

Una volta effettuato l’ordine da parte del cliente, Ferrari provvederà ad inviare tutte le specifiche ad Amalgam, che procederà con la riproduzione del modellino che rispecchierà tutte le scelte del cliente non solo in termini estetici, ma anche per quanto riguarda l’abitacolo. Il modellino verrà poi posto su una basetta in fibra di carbonio, e coperta da una teca trasparente, e se necessario, il cliente potrà scegliere anche diverse soluzioni per l’illuminazione della piccola opera d’arte.

I modelli interessati da questa collaborazione sono la Ferrari Roma, la 812 Superfast, la 812 GTS, la Portofino M, la SF90 Stradale e la SF90 Spider, ma ricordiamo che l’azienda ha dato vita ad altre clamorose riproduzioni: la Ferrari SP3 Daytona in scala 1:8 di Amalgam costa più di 15.000 euro, per non parlare della Ford GT40 di Amalgam, una riproduzione 1:8 da oltre 13.000 euro.