Dacia batte Tesla, è il marchio a cui i clienti sono più fedeli: l'80% la riacquista

Quali sono i clienti di automobili più fedeli? Secondo quanto raccolto da uno studio realizzato da Dataforce, analizzando i dati dell'Autorità federale dei trasporti automobilistici, il marchio più apprezzato dagli automobilisti è quello di Dacia.

Chi acquista una Dacia la ricompra nell'80 per cento dei casi, dato che ovviamente farà felice il marchio romeno, tenendo conto anche della recente presentazione della nuova Spring 2024. Lo score è decisamente importante in quanto superiore del 20 per cento rispetto alla media di fedeltà di tutti gli altri marchi.

"Fidelizzare i clienti e acquisirne di nuovi sono indicatori chiave per operare sul mercato", le parole di Marc Odinius, amministratore delegato di Dataforce, che giungono tra l'altro in una fase del mercato in cui il numero di auto private sta diminuendo e nel contempo stanno aumentando i produttori, di conseguenza la concorrenza è sempre più agguerrita. “I clienti di Dacia continuano a tornare ed è qualcosa che quasi nessuno può fare", ha aggiunto Odinius.

Dietro Dacia troviamo Tesla, a cui rimangono fedeli i tre quarti dei clienti, e quindi Mazda. Se invece si prendono in considerazione i singoli modelli di auto, in questo caso spicca la Mini Cooper, di recente svelata nella versione 2024, che ottiene il 64% di riacquisti, seguita a ruota da Ford Puma a quota 63, e quindi dalla Dacia Sandero a quota 62.

Anche in questo caso si tratta di dati rilevanti che annichiliscono la concorrenza, tenendo conto che per quanto riguarda gli altri modelli di auto, la media di riacquisto è inferiore al 33 per cento. In merito ai clienti della Mini Cooper, come precisato da Odinius, il 51 per cento sono donne, una percentuale di quasi 20 punti in più rispetto alla media.

Confrontando i dati del 2023, Seat è stata invece l'azienda che ha ottenuto una maggiore crescita in quanto a fedeltà, +15%, mentre Ford quella che ha perso più punti, -8%. Cupra è invece il marchio che ha conquistato il maggior numero di nuovi clienti, registrando un “tasso di conquista” dell'89%, di cui il 27% under 35.

Dietro Cupra spazio a Tesla a quota 88% e quindi, un po' a sorpresa, Fiat a quota 85%. Tesla è infine la prima nella classe nella categoria Top EV Brand, inteso come marchio che ha convinto gli automobilisti a passare all'elettrico: un terzo di coloro che comprano l'auto di Musk acquistava in precedenza brand tedeschi.