Chi ha un'auto elettrica tornerebbe mai alla benzina? Risponde uno studio

Chi già possiede un’auto elettrica tornerebbe mai a una classica vettura a motore termico? È ciò che si è chiesto un nuovo studio della JD Power, che ha intervistato numerosi proprietari di EV creando infine un indice di gradimento formato da una scala da 1.000 punti.

Sette i fattori chiave per calcolare la soddisfazione dei clienti elettrici: affidabilità dell’autonomia dichiarata, disponibilità di colonnine di ricarica, range effettivo della batteria, costi di gestione, divertimento alla guida, facilità di ricaricare a casa e qualità del prodotto. lo studio ha così scoperto che la stragrande maggioranza del pubblico intervistato non tornerebbe più a possedere un’auto termica.

Parlando di fedeltà al brand, il pubblico non è ancora affezionato in modo assoluto a nessun marchio in particolare, anche se Tesla ha raccolto più preferenze rispetto ad altri. Guardando all’indice di soddisfazione overall, fra le vetture Premium sembra che i clienti apprezzino all’estremo la Tesla Model S (798 punti), la Tesla Model 3 (790 punti) e la Tesla Model Y (780 punti).

Trionfo Tesla dunque, che in quarta posizione ha anche la Model X con 758 punti. Inseguono l’Audi e-tron e la Jaguar I-Pace. Guardando al mercato di “medio segmento”, vince la Kia e-Niro con 782 punti, abbiamo poi la Chevrolet Bolt, la Hyundai Kona Electric, la Nissan Leaf e la Volkswagen e-Golf.