Chevy lancia la bomba: in arrivo un grosso pickup elettrico con 650 km di autonomia

Chevrolet non vuole restare fuori dalla lotta per il predominio sul mercato dei pickup e dei veicoli elettrici, e pertanto ha appena svelato un nuovo progetto, che mira a lanciare in commercio un grosso pickup elettrico che garantirà ben 650 chilometri di autonomia.

I dettagli al riguardo al momento sono scarsi, ma pare che il veicolo voglia andare a scontrarsi direttamente con l'imminente Ford F-150 elettrico, col Tesla Cybertruck, con il Rivian R1T e tutti gli altri. Il comunicato di Chevrolet è coinciso con il report annuale sulla sostenibilità, il quale ci permette di carpire qualche informazione in merito.

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un pickup elettrico Chevy, ma è una grande occasione per saperne qualcosina in più. In precedenza la casa automobilistica statunitense aveva già confermato lo sviluppo di un veicolo simile, ed è praticamente sicuro che la sua costruzione comincerà dalla fine del 2021 presso lo stabilimento di Detroit-Hamtramck.

Le voci di corridoio parlano poi di un pickup di dimensioni alquanto generose, e dell'obiettivo di offrire ai clienti un'autonomia minima di 650 chilometri per singola carica. Dopodiché è facile ipotizzare che il brand sfrutterà, per la produzione, la piattaforma Ultium di General Motors e i progressi tecnologici fatti dal Gruppo finora. Insomma, pare che Chevrolet e l'Hummer di GMC andranno a condividere la stessa architettura.

Nel frattempo Chevy si è anche impegnata nella lotta al razzismo, provando ad attirare l'attenzione attraverso la particolare livrea di una sua vettura NASCAR, che figura un colore nero predominante e una vigorosa stretta di mano: date un'occhiata al post Twitter. Infine, giusto per passare dall'elettrificazione al suo opposto, ecco la Chevrolet "Kymera": è pronta a tutto, persino ad un mondo post-apocalittico.