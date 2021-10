La Chevy Corvette E-Ray si avvicina: un prototipo ha raggiunto il Nürburgring

I fotografi di Motor1 si sono imbattuti in quello che potrebbe essere un prototipo di Chevrolet Corvette E-Ray, cioè la prima Corvette ibrida mai sviluppata dalla casa automobilistica statunitense. Purtroppo non possiamo essere sicuri si tratti effettivamente di trovarci effettivamente davanti allo specifico modello, e per due motivi.

In genere quando le case automobilistiche vanno a testare sulle strade pubbliche dei veicoli ibridi o completamente elettrici applicano dei chiari adesivi che stanno ad indicare la natura dell'alimentazione. In secondo luogo la carrozzeria dell'esemplare appare estremamente simile a quella della nuova Z06 avvistata al Nürburgring, e l'unica differenza palesemente risaltante è la configurazione degli scarichi, che in questo caso è a due sbocchi doppi posizionati alle estremità inferiori della coda.



Alcuni mesi fa però sul web hanno circolato foto e immagini ritraenti una Chevrolet E-Ray molto simile alla macchina visibile in fondo alla pagina, e anche lei montava dei copricerchi, quindi non è del tutto insensato parlare di una possibile E-Ray da lanciare a tutta birra sulla pista tedesca. Per il momento non sappiamo se sia obbligatorio applicare gli sticker sulla carrozzeria, ma non è da escludere che gli ingegneri li apporranno un attimo prima dei test.



Secondo le prime indiscrezioni, la Chevrolet ibrida dovrebbe porre di fianco al solito LT2 V8 da 6,2 litri un motore elettrico in grado di muovere le ruote anteriori e di portare l'output complessivo oltre i 600 cavalli di potenza. Se la variante Z06 dovesse vantare 625 cavalli come affermano i rumors, sarebbe lecito aspettarsi un numero sensibilmente più elevato.



Riguardo le tempistiche di commercializzazione dovremmo aggirarci intorno al 2023 ad un prezzo probabilmente superiore ai 100.000 euro. In un futuro più remoto la casa americana andrà a immettere sul mercato anche una Corvette ibrida estrema: la Zora produrrà più di 1000 CV.