Chevrolet ha tolto i veli dalla Corvette E-Ray, la Corvette elettrificata da 665 CV

A 70 anni di distanza dal debutto della Corvette C1, Chevrolet ha tolto finalmente i veli dalla Corvette E-Ray, ovvero la variante elettrificata della generazione C8, che al motore V8 da 6.2 litri affianca un motore elettrico sull’asse anteriore, donandole dunque anche la trazione integrale.

Il nuovo powertrain ibrido si compone dunque della componente termica capace di 495 CV, a cui si affianca il motore elettrico da 160 CV, che assieme portano la potenza a 665 CV, quanto basta per rendere la E-Ray la Corvette più veloce di sempre nello scatto 0-60 miglia (96 km/h) con un tempo di 2,5 secondi, mentre il quarto di miglio viene percorso in 10,5 secondi (la Corvette E-Ray danza sulla neve grazie al suo powertrain ibrido AWD).

A differenza dei modelli analoghi prodotti da Ferrari o McLaren, la Corvette E-Ray non ha però la spina di ricarica perché non è una plug-in hybrid, ma sfrutta la potenza del motore e la rigenerazione della frenata per ricaricare la batteria agli ioni di litio da 1.9 kWh che da energia al sistema. Inoltre l’auto è dotata di una ‘Stealth Mode’ che permette di avanzare in modalità solo elettrica fino a 72 km/h.

In termini dinamici invece l’auto è agghindata di tutto punto, con sospensioni che utilizzano il sistema Magnetic Ride 4.0 di serie, impianto frenante carbo-ceramico griffato Brembo e pneumatici Michelin Pilot Sport All-Season calzati su cerchi da 20 e 21 pollici rispettivamente per anteriore e posteriore (in optional ci sono le più performanti Michelin Pilot Sport 4S estive).

Quanto all’estetica, l’auto resta praticamente la stessa che conosciamo (guardate le ultime quattro generazioni di Chevrolet Corvette in pista), ma sfoggia fiancate più larghe di 9,1 centimetri e paraurti anteriori e posteriori leggermente differenti, in particolare al retrotreno dove compaiono nuove griglie di areazione sui fianchi. La Corvette ibrida può essere scelta in 14 colorazioni differenti, e tra queste ci sono nuove tinte a lei dedicate, come il Riptide Blue, il Seawolf Gray e il Cacti, accompagnate da delle esclusive strisce che corrono lungo tutto il tetto, che identificano il modello E-Ray.