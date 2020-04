Questa Chevrolet Silverado è stata 22 mesi nelle profondità dell'oceano

La Chevrolet Silverado che vedete in foto ha rivisto la luce solo recentemente, dopo essere rimasta sommersa per oltre 22 mesi nelle profondità dell'oceano pacifico. Non è nemmeno l'unica, nelle stesse condizioni c'è un altro Silverado uguale. Ora sono entrambe da buttare.

Le due auto fanno parte di un lotto da ben 81 container finito in acqua accidentalmente durante l'estate del 2018. I container erano a bordo della YM Efficiency quando delle forti raffiche di vento ne hanno provocato l'inabissamento al largo delle coste di Newcastle, a ben 25 km dalla riva.

Una bomba ambientale, a cui le autorità hanno posto rimedio solamente in questi giorni, dopo una complessa operazione di ricerca e, infine, recupero.

Il primo container recuperato da una squadra speciale conteneva un lotto di mobili Ikea. Le due vetture sono, così come il contenuto degli altri container recuperati fino ad adesso, sono state immediatamente portate in un centro di smaltimento rifiuti per la rottamazione.

Inutile dire che un veicolo che è stato ammollo per 22 mesi nell'acqua del mare diventa immediatamente inutilizzabile.

Stando a The Drive, i due Chevrolet Silverado 2018 valevano molto probabilmente sui 150.000$ l'uno, considerando i costi d'importazione. Una volta arrivati in Australia le due auto sarebbero state modificate per consentire la guida a destra.