Chevrolet rivela un motore enorme: 10,4 litri di cilindrata e 1000 CV di potenza

Il "motore crate" è una unità slegata da uno specifico modello. In pratica gli appassionati possono acquistare semplicemente il propulsore per poi inserirlo in qualunque vano motore compatibile, ed è ovvio che in questi casi le modifiche da parte dei tuner si sprecano.

Stiamo parlando di ciò perché nella giornata odierna Chevrolet ha presentato un motore crate a dir poco spaventoso. Si tratta dell'unità più grande mai sviluppata dal brand statunitense: è un V8 Big Block da 10,35 litri capace di mandare sull'asfalto ben 1.004 cavalli di potenza e 1.188 Nm di coppia attraverso carburante a 93 ottani. Per ottenere tali output bisogna raggiungere i 6.600 giri al minuto, ma allo stesso tempo il conducente deve fare molta attenzione a superare i 7.000 rpm.



Il produttore è orgoglioso di annunciare che tutte e otto le unità di aspirazione e di scarico hanno la stessa lunghezza, volume e disposizione. Di solito i motori Big Block portano in dote ampie variazioni nelle forme da cilindro a cilindro, per cui l'ottenimento è certamente degno di nota. Da considerare c'è anche l'introduzione di un preciso sistema di iniezione, il quale fa sì che gli otto cilindri eroghino esattamente il medesimo output.



In linea di massima possiamo affermare con tranquillità che questa unità ZZ632 condivide non pochi elementi con la ZZ572 della COPO Camaro, anche se nel primo caso si passa dai 9,4 ai 10,35 litri con ritocchi sensibili (in opposizione, qualcuno ha (creato un V8 grande come un dito). Chevrolet ha testato il nuovo motore crate tramite un solo esemplare, il quale ha affrontato più di 200 gare di accelerazione simulate sul dinamometro senza alcuna difficoltà.



Russ O'Blenes, direttore dei team Performance e Racing di Chevrolet, ha commentato come segue:"Questo è il più grosso e cattivo crate engine che abbiamo mai costruito. Lo ZZ632 si posiziona in cima alla nostra impareggiabile gamma di motori create in quanto re delle performance. Esso garantisce una potenza incredibile, e lo fa con regolare benzina."



A proposito di motori fuori dal comune non possiamo chiudere prima di mostrarvi il propulsore posteriore della Tesla Model S Plaid: ad esso si deve l'ottenimento di prestazioni stratosferiche.