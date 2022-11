Chevrolet potrebbe rendere Corvette un sottomarchio nel 2025: ecco perché

In attesa della Chevrolet Corvette C8 tanto elogiata da Christian von Koenigsegg, giungono nuovi rumor molto interessanti riguardanti la gamma di supercar del produttore statunitense: Chevrolet potrebbe trasformare Corvette in un marchio a sé stante per includere più modelli e dedicarvi maggiori risorse.

Secondo un recente report di Car and Driver, Chevrolet vorrebbe lanciare due nuovi modelli a marchio Corvette verso il 2025 differenziandoli sensibilmente dal resto della linea. La fonte contattata dal portale ha affermato che tali veicoli dovrebbero dotarsi di software e hardware di fascia alta, come inverter ultra efficienti, quattro ruote sterzanti, componenti miniaturizzati e altre peculiarità tecniche sorprendenti.

L’espansione del marchio Corvette avverrebbe dopo avere assistito all’importante cambiamento del marchio Mustang di casa Ford: l’Ovale Blu ha difatti fatto crescere il brand separandolo dalla linea principale e includendovi anche il crossover Mach-E a quattro porte – a tale proposito, ecco com’è la Ford Mustang Mach-E GT dopo 4.500 km. Seguire una strada analoga per Chevrolet probabilmente significherebbe posizionare i nuovi modelli Corvette come costosi ed esclusivi, offrendo tecnologie inedite dal prezzo tutt’altro che accessibile.

O ancora, magari Chevrolet e General Motors intendono capitalizzare sulla famosa targhetta Corvette proponendo una gamma di veicoli elettrici di fascia alta il prima possibile, sfidando Ford e non solo. Trattandosi comunque di semplici indiscrezioni di mercato, il nostro consiglio rimane sempre lo stesso: prenderle con le pinze in attesa dei primi segnali ufficiali da parte della casa automobilistica d’oltreoceano.

Nel mentre, ecco una gara tra quattro generazioni di Chevrolet Corvette Z06.